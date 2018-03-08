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Продажа цветов на Сухумском рынке

Букетный переполох: как мужчины к 8 марта цветы выбирали

© Фото: Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Накануне 8 марта мужчины Абхазии устремились в магазины и рынки для того, чтобы порадовать женщин цветами. Атмосфера предпраздничного ажиотажа на столичном рынке создалась еще за пару дней до долгожданной даты.

О том, как абхазские мужчины выбирают цветы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Цветы для дам сердца

На Сухумском рынке возле первого цветочного ряда стоит высокий молодой человек лет 25. Его зовут Леон. Он уже минут 15 советуется с продавщицей цветов, какой букет подобрать для девушки. Последний его выбор пал на розы, привезенные из Голландии. Цена за одну такую – 250 рублей.

"Я совсем запутался. Много разных и таких красивых цветов. Сейчас выбираю для девушки, – признается Леон. – Ей нужно подобрать очень хорошие цветы, так чтобы ей точно понравились. Для мамы и сестры я быстро определился с выбором. Им, если даже один тюльпан подарить, все равно будет радостно. Они и без этого любят".

Цветы
© Sputnik. Сария Кварацхелия
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Леон решил пораньше прийти на рынок, чтобы дорогие его сердцу женщины 8 марта не остались без цветов.

"Вот, я пришел заранее, потому что потом уже не будет такого большого выбора. Думаю, все хорошие цветы раскупят быстро", – делится опасениями он.

В своем выборе Леону помогает его близкий друг и коллега Ахра. Он с легкой иронией наблюдает за своим товарищем, который затерялся в цветочном мире и никак не может из него выбраться.

"Он уже битые 30 минут выбирает цветы. Если спрашивать у меня мое мнение, то я не люблю дарить всякие цветы. И на праздник вовсе не собираюсь", – говорит Ахра, которому через пару минут все же удается отвести Леона от "сирен" цветочной индустрии.

Но не один Леон чтит традицию дарить женщинам цветы. Вардан также сегодня выбирает розы для своих прекрасных сотрудниц.

"Вот я беру букеты роз для прекрасных женщин СФТИ. Будем поздравлять их с праздником. Выбрал розы, потому что думаю, что розы всем нравятся. Мы хотим сделать им приятно. Если у них будет улыбка на лице, мы от этого будем себя чувствовать еще лучше. Без женщин мы никак", – признался он.

Вардан тоже выбирает букеты не один, а как ни странно вместе со своей начальницей. На вопрос, будет ли он дарить шефу те же цветы, что и подбирал вместе с ней, работник СФТИ отвечает, что нет. Для шефа отдельный подарок, который пока остается сюрпризом.

Продажа цветов на Сухумском рынке
© Sputnik Сария Кварацхелия
Продажа цветов на Сухумском рынке

Ходовые

К 8 марта самые ходовые – розы и тюльпаны. Розы сегодня на столичном рынке от 100 до 250 рублей. Тюльпаны же намного дешевле – 50-70 рублей.

"Обычно у нас берут розы, особенно кустовые. Розы вообще всегда актуальны. Но местных роз в это время нет. Те, которые не любят все импортное, покупают местные тюльпаны", – рассказывает продавщица цветов на Сухумском рынке Дзарик.

По ее словам, молодые люди на рынок стали приходить за два дня до 8 марта.

"Приходили, спрашивали, но не покупали. Присматривались или же делали предзаказ. Ну те, кто заранее заказал точно не останутся без цветов, а вот другим следует поторопиться", – поясняет продавщица.




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