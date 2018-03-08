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Рауль Хаджимба

Хаджимба поздравил женщин Абхазии с 8 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил женщин с Международным женским днем.

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. Глава государства обратился к женщинам Абхазии, пожелав крепкого здоровья, молодости, красоты и мира в домах, сообщается на официальном сайте президента.

"Дорогие женщины! Испокон веков Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в работе, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Женщины Абхазии в разные периоды истории были истинной нравственной опорой нашего общества", — говорится в сообщении.

Президент напомнил о том, что женщины Абхазии проявили настоящую выдержку и волю в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"В этом году мы встречаем 25 годовщину Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Благодаря матерям Абхазии, которые воспитали достойных и отважных сынов, мы отмечаем эту великую дату с непоколебимой верой в будущее нашей страны. Хочу выразить глубокую благодарность нашим матерям и сестрам за мужество, мудрость и терпение, проявленные во время войны и послевоенные годы. Я преклоняюсь перед матерями, воспитавшими храбрых воинов и настоящих патриотов своей Родины", — добавил Рауль Хаджимба.




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