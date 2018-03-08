Никаких мужчин: все прелести женского такси в Абхазии

Особенное такси, принципиально отличающееся от традиционного, появилось в Абхазии в декабре 2017 года. "Революционерами" в этой сфере услуг стали Гульнара Сбитнева и Альбина Сангулия из Сухума, которые открыли столичное "женское такси".

Бадри Есиава, Sputnik

Женская "революция"

Главная фишка "женского такси" заключается в том, что все водители этой фирмы — девушки, и обслуживают они всех, кроме мужчин. Клиентами могут стать женщины, дети и даже животные, а мужчинам прокатиться на "женском такси" дозволено только в сопровождении спутниц. Хотя были попытки заставить водителей "на каблуках" пренебречь внутренними правилами.

Это табу, нарушение которого строго наказуемо, вплоть до увольнения. При этом, утверждают девушки, никакой дискриминации в этом нет.

"Мы не хотим, чтобы кто-то думал, что это дискриминация мужчин. Прошу всех правильно понять. Дело в том, что в нашей стране, с учетом менталитета и традиций, необходима и такая форма перевозки пассажиров", — рассказала Гульнара Сбитнева.

Ее подруга и компаньон Альбина Сангулия добавила, что женщинам в Абхазии небезразлично, как о них думают окружающие, и нередко они испытывают дискомфорт, когда кто-то видит, что их привез незнакомый мужчина.

"А что подумают люди? Этим вопросом у нас задаются все, и поэтому, даже если девушка где-то задержалась и вернулась домой поздно на такси, за рулем которого женщина, то ни у кого не будет повода плохо о ней отозваться", — уверена Альбина.

Эти издержки общественной бдительности не единственные причины того, почему "женское такси" в Сухуме набирает популярность. По словам новаторов, многие их клиентки жалуются на некоторых водителей мужчин за неаккуратную езду, неопрятный салон автомобиля и форму обслуживания, с чем у "женского такси" проблем не возникает.

"Мы обслуживаем так, как хотели бы, чтобы обслуживали нас самих. Мы готовы брать на себя ответственность возить детей без родителей, и мамы охотно их нам доверяют, чего не сделали бы, если водителем был мужчина. Также мы перевозим животных, конечно, в пределах разумного. Коров или овец не возьмем, но собачек и кошек можем", — отметила Гульнара.

Альбине Сангулия удалось самой прочувствовать всю романтику и "прелесть" работы в службе такси. Первые несколько месяцев после открытия она лично занималась извозом и очень сожалеет, что из-за основной работы не может к этому вернуться.

Девушка призналась, что любит ездить за рулем своей белоснежной малолитражки, и работа водителя такси ей очень нравится. Супруг Альбины тоже работает в столичном такси и отнесся с пониманием к ее выбору.

Один из своих первых выездов Альбина совершила впопыхах, не успев завершить женский "ритуал" нанесения макияжа, что не могло быть незамеченным.

"К каждому выезду мы тщательно готовимся и стараемся всегда хорошо выглядеть, потому что клиентам должно быть приятно и комфортно с нами ездить. Однажды мне пришлось неожиданно подменить коллегу, а я еще не была готова. Успела накрасить только один глаз. Ничего не поделаешь, клиента нельзя заставлять ждать, и я с одним накрашенным глазом за ней поехала, но извинилась за этот экстравагантный образ. Конечно, она отнеслась с пониманием, мы ведь женщины", — смеясь, рассказала Альбина.

Девушка добавила, что больше всего в этой работе ее привлекают новые знакомства и интересное общение.

© Fotolia/ Christian Müller Везет: особенности работы сухумского такси

По словам Альбины, она сама очень общительный человек и умеет разговорить любого клиента. В ее недолгой практике были случаи, когда службу "женского такси" вызывали совсем молодые девушки, которые испытывали душевные волнения по разным причинам, и Альбина с удовольствием их выслушивала, старалась поддержать и помочь советом.

Водитель такси, особенного женского, уверена Сангулия, должен в какой-то степени быть психологом и даже другом, уметь сопереживать клиенту или поддержать его настроение. Наиболее интересные собеседники, по ее наблюдениям, это девушки, которые возвращаются с веселой вечеринки.

"Я люблю, когда у моего клиента хорошее настроение. Мы болтаем обо всем или включаем музыку громко и вместе поем. Конечно, бывают и те, которые расстроены чем-то. Помню, был случай, когда совсем еще молодая девчонка села в машину в слезах. Она рассказала, что парень, который ей нравится, женился. Была очень подавлена. Мы с ней долго катались по городу, разговаривали и сами не заметили, как оказались в Новом Афоне. Когда вернулись обратно, она уже не была такой расстроенной и поблагодарила меня за то, что встретилась ей в такой сложный для нее момент, и назвала ангелом", — с нескрываемым удовольствием поделилась Сангулия.

"Не называй меня "таксисткой"

Престиж и репутация "женского такси" превыше всего, подчеркнула Гульнара Сбитнева и добавила, что, несмотря на небольшое количество желающих работать в этой сфере услуг, претенденты проходят серьезный отбор. В первую очередь важен стаж езды за рулем и, естественно, чем он выше, тем лучше.

"Все наши водители имеют стаж не менее трех лет. Это опытные водители, которые могут ездить не только по Абхазии, но и выезжать в Россию. Возраст не имеет значения. У нас работают девушки от 25 и до 45 лет. Объемы работы небольшие, и поэтому стабильно пока работают четыре водителя и двое в резерве. К сожалению, на данный момент у нас нет возможности предоставлять автомобиль сотрудникам и поэтому набираем в штат только водителей с личным транспортом", — отметила Гульнара.

Автопарк фирмы в основном состоит из экономичных и малогабаритных машин, но есть и японский "минивен" вместимостью до семи человек, за рулем которого ездит блондинка, да еще и сотрудник Сухумской психиатрической больницы Марина Полей. Сочетание этих двух факторов ни в коем случае не влияет на качество обслуживания, уверяют девушки.

Марина призналась, что тяга к езде за рулем у нее давно, но личный транспорт появился совсем недавно. Она не сразу решилась пойти в такси, так как не знала, как отреагируют семья и соседи. Рискнула.

© Sputnik / Илона Хварцкия Ночной "дозор" в Сухуме

"Мой папа некоторое время не знал о том, что я устроилась в такси. Он у меня очень строгих нравов. Я ему сказала, что возим только женщин и нет причин переживать. Он, конечно, удивился, но не стал меня отговаривать. Соседи, естественно, любопытствуют", — рассказала Марина и подчеркнула, что "женское такси" — хорошая возможность трудоустройства для девушек, у которых ревнивые супруги или же консервативные семьи.

Главная сложность в этой работе связана с уходом за детьми, которых у Марины двое, и совмещением с основной профессией, но при этомэто хорошая возможность для дополнительного заработка.

По мнению водителя "женского такси", несмотря на все стереотипы в обществе, девушки ездят намного аккуратнее мужчин, и статистика показывает, что они редко становятся виновниками серьезных ДТП. Марина предположила, что, возможно, именно поэтому инспекторы Госавтоинспекции Абхазии относятся к девушкам за рулем лояльно и с почтением.

Сотрудницы сухумского "женского такси" в категорической форме пресекают случаи, когда их называют "таксистками".

© Sputnik Илона Хварцкия Опасные перекрестки Сухума: как уйти от удара

"Мы не "таксистки", а водители такси. К сожалению, на сегодняшний день в нашем обществе сложилось не очень позитивное мнение о таксистах, и мы не хотим, чтобы нас с ними сравнивали и обращались таким же образом. Мы всячески пытаемся разрушить этот негативный образ, и нам это удается", — сказала Гульнара Сбитнева.

Гульнара отметила, что после каждого выезда сотрудниц она подробно расспрашивает о том, как все прошло. Что говорил клиент, похвалил он или, наоборот, пожаловался.

"Я, наверное, не переживу, если кто-то скажет о нас плохо", — поделилась переживаниями одна из учредительниц "женского такси" Гульнара Сбитнева.