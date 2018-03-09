Туроператор "Дельфин" о рекламе Абхазии: надо больше говорить о плюсах

Представитель крупного российского туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова, которая участвовала в туристическом форум-выставке "VISIT APSNY" и весеннем фестивале "Цветение мимозы", поделилась прогнозами на турсезон в Абхазии на 2018 год.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Для того, чтобы привлечь туристов в Абхазию, нужно больше говорить о ее плюсах в СМИ и в социальных сетях, уверена представитель крупного российского туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова.

"Должна быть реклама курорта в СМИ и в интернете. Ни в коем случае нельзя распространять негативную информацию. Надо больше и громче говорить о плюсах, ведь их у Абхазии немало, а минусы решать кулуарно", — отметила Апатикова.

Она также добавила, что в Абхазии необходимо привести в порядок курортную инфраструктуру, развить новые экскурсионные маршруты, наладить систему безопасности и тщательно поддерживать чистоту на территории туристических объектах.

Анастасия Апатикова поделилась отзывами, которые оставляют их клиенты, посетившие Абхазию. По ее словам, практически, все из них удивлены теплым приемом и гостеприимством местных жителей.

"Гостеприимность Аспны безукоризненная. Никогда наши клиенты не возвращаются из Абхазии не обласканными или обделенным вниманием. Даже в самом скромном отеле питание будет вкусным и качественным, словно, вы едите дома. Никаких проблем с питанием в Абхазии у нас никогда не возникало и в этом плане, мы за туристов спокойны", — поделилась Апатикова.

Для того чтобы удержать туристов Абхазии необходимо вкладывать средства в инфраструктуру и ускорить темпы развития, отметила представитель российского туроператора. По ее словам, в последние годы туристы все реже возвращаются на отдых в республику, именно по этим причинам.

"Наша статистика показывает, что людей, которые один раз побывали в Абхазии и на следующий год снова приехали туда отдыхать, становится меньше. На протяжении десяти лет мы объясняли клиентам, что в Абхазии была война, и она возрождается из руин, но прошло уже много времени и, практически, ничего не изменилось. Конечно, нас и наших клиентов очень радует, что стало больше появлятся комфортабельных гостиниц, но темпы развития туристической инфраструктуры, к сожалению, очень медленные", — считает Анастасия Апатикова.

Апатикова поделилась неутешительными прогнозами для Абхазии на курортный сезон 2018 года. По данным турагентства "Дельфин" к марту 2018 года наблюдается спад спроса на отдых в республике, в среднем, на 10% в сравнении с 2017 годом и примерно на 40% в сравнении с 2016 годом.

Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" завершатся 10 марта в Абхазии. Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума экскурсии по Абхазии, на озеро Рица, в Гагру. В форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин".