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Встреча с сопредседателями женевских дискуссий в МИДе

Кове о Женевских дискуссиях: надеемся принять заявление о неприменении силы

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 27 - 28 марта 2018 года.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В МИД Абхазии состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий в преддверии очередного раунда переговоров, которые состоятся 27-28 марта.

Глава МИД Абхазии выразил надежду на то, что очередной 43-й раунд Женевских переговоров позволит принять устное заявление о неприменении силы с Грузией.

"К принятию устного заявления, на мой взгляд, мы очень близко подошли, предыдущие встречи показали нам, что такая возможность имеется. Я думаю, что мы сможем договориться со сторонами и принять совместное устное заявление о неприменении силы", — сказал глава МИД Абхазии.

Сопредседатель переговоров от Европейского Союза Тойво Клаар подчеркнул, что предстоящий раунд переговоров пройдет в конструктивном ключе.

Президент Южной Осетии принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье
© Фото: Пресс-служба президента РЮО
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"Я рассчитываю на то, что у нас сегодня будет хорошая плодотворная работа и понимание того, чего мы хотим достичь", — отметил он.

Директор отдела Европы в департаменте по политическим вопросам ООН Мехмет Левент Билман также выразил надежду на то, что очередной раунд Женевских переговоров позволит добиться прогресса.

"Я буду представлять организацию ООН на очередной сессии Женевских дискуссий и хочу добавить, что в ООН сейчас идет процесс поиска нового представителя который займет данную позицию в будущем", — сказал он.

Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 27- 28 марта 2018 года.

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.




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