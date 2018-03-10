Представители ТПП Абхазии рассказали, зачем создавался Союз транспортников

О цели создания Союза транспортников в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова и начальник управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Основная цель создания Союза транспортников Абхазии – это консолидация транспортных, экспедиторских, логистических компаний, создание площадки для организации диалога и взаимодействия бизнеса с органами власти Абхазии, а также разработка совместных решений в вопросах развития транспорта и логистики в республике, сказала в интервью радио Sputnik начальник управления по туризму Торгово-промышленной палаты Абхазии Инара Даурова.

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Именно поэтому Торгово-промышленная палата Республики Абхазия создала Союз транспортников Абхазии, сообщила Даурова.

"На презентации Союза транспортников присутствовали представители транспортных компаний, водители. транспортные компании Абхазии, которые обслуживают наше население, встречают гостей и играют большую роль в становлении имиджа республики. Сегодня они живут своей жизнью, каждый сам по себе, они не могут вырабатывать определенные правила взаимоотношений. В результате теряется имидж страны, именно для совместного решения проблем мы презентовали данную гильдию, чтобы все транспортники нашей республики были объединены и в дальнейшем могли продумывать все свои действия", — подчеркнула начальник управления по туризму ТПП.

После создания Союза транспортников последуют практические шаги, отметила Даурова.

"При Торгово-промышленной палате создано множество союзов и гильдий, которые работают очень продуктивно, вырабатывают совместные действия и осуществляют их. Такую же работу мы будем проводить и с Союзом транспортников, президент союза Георгий Ачба планирует в ближайшее время встретиться со всеми руководителями транспортной инфраструктуры, для того, чтобы объединиться и консолидироваться", — сказала она.

По словам Дауровой, Союз будет открыт перед всеми, кто желает улучшить работу общественного транспорта.

"Мы убеждены, что только совместный диалог власти, предпринимателей и представителей общественности, лежит в основе конструктивного сотрудничества направленного на решение стоящих перед транспортной отраслью задач, потому, что органам власти не всегда известно о проблемах возникающих в той или иной деятельности. Именно поэтому консолидированный подход будет облегчать решение многих проблем", — добавила Даурова.

Начальник управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы рассказала, что создан график работы, который должен быть осуществлен Союзом транспортников.

"Что касается пользы, то вы, наверное, видели ни раз наши круглые столы Гильдии отельеров, конкурс кондитеров, который ежегодно проводит Торгово-промышленная палата. Это все плоды безусловно слаженной работы всех председателей организаций. Мировая практика показывает, что гильдии приносят пользу как в России так и в странах Европы. Мы надеемся, что и в Абхазии этот опыт будет перенят", — отметила Зекир-оглы.

Учредителями Союза транспортников Абхазии стали Торгово-промышленная палата Абахзии и ООО "Гаруда – Экспресс".