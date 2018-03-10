10 марта 1993 года: воевать и работать на земле, чтобы выжить

Из публикации в газете "Республика Абхазия": "Мы с вами не мечтали о войне, она нам была навязана. Да собственно не только у нас в Абхазии она возникла, эти воины были наверно неизбежным результатом распада СССР. Нам надо выжить, а для этого необходимо воевать, но и работать на земле", — писал Концал Амалыиа Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.