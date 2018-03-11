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Реконструированный башлык

Музейный дубликат: воссоздан абхазский артефакт, вывезенный в Грузию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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19150

О том, как впервые увидела фотографию старинного абхазского башлыка в грузинском музее, как возникла идея сделать ее копию, чем она отличается от оригинала, а также о гипотезе принадлежности башлыка рассказала Sputnik старший научный сотрудник отдела этнологии Абхазского госмузея Инга Шамба.

Амра Амичба, Sputnik

В отделе этнологии Абхазского государственного музея сделали копию старинного абхазского башлыка, находящегося в фондах Музея Грузии имени Джанашия.

Идея пришла старшему научному сотруднику отдела этнологии Инге Шамба. По ее словам, про экспонат в грузинском музее узнала из книги этнографа Елены Малия.

"Я увидела иллюстрацию в тексте – черно-белую фотографию вывезенного отсюда башлыка, который находится в Тбилиси. Как хотелось бы, все рисунки не разглядеть было. Несколько раз увеличивала. В цвете как смотрелось, не видела. К нам часто приезжает профессор Лео Шервашидзе, читает в АГУ лекции, и когда в очередной раз посетил наш музей, в разговоре упомянула о башлыке. Я знала экспонатный номер башлыка и где он находится. Очень удачно получилось, и в цифровом варианте с описанием попало ко мне", — пояснила Шамба.

По ее информации, в советское время башлык был вывезен в Грузию, тогда экспедиции собирали много артефактов у местных жителей.

"Вывезен из Абхазии как абхазский башлык, экспонируется в музее Грузии имени Джанашия. Там есть уголок экспонатов из Аджарии и там башлык проходит как абхазский. Кстати, это не один такой экспонат, который вывезен. Например, бедийская чаша, пол мозаичный пицундский находятся в музеях Грузии", — перечислила Шамба.

Как отметила этнолог, в оригинале на башлыке идут шелковые, золотые и серебряные нити, идет домотканое сукно, изнаночная сторона — шелк.

  • Реконструированный башлык
    Реконструированный башлык
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Реконструированный башлык
    Реконструированный башлык
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Реконструированный башлык
    Реконструированный башлык
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Реконструированный башлык

"В моей копии все вышито серебром, добавила еще к нему серебряные ручной работы завязки к башлыку, чтобы более богато выглядело. Шелковые кисточки в оригинале, а у меня серебряные, — сказала Инга Шамба. — Полностью восстановить или реконструировать сложно, конечно. Но если делать реконструкцию, надо с тканями домоткаными. Копию создавать — музейная наша работа. Фактически нужно было акцентировать орнаменты, которые проходят в этом башлыке. Огромную работу сделала наша соотечественница Хандан Папба. Она очень успешно использует орнаменты, которые я ей дала, воссоздает женские башлыки, пользующиеся спросом".

По объяснению сотрудницы Госмузея, женский и мужской башлыки отличаются тем, что последние строгие, однотонные и одинарные.

"А женские делают с подкладкой, двойные башлыки получаются, красивые, с орнаментом, например, растительным, также с украшением галунами, — заметила Инга Шамба. — Этнолог Елена Малия говорила о том, что женщины носили башлыки, как и мужчины. Мужских способов завязки башлыка очень много, я знаю шесть таких способов. Женщины завязывали под горло, носили опущенными рукава".

Работа над башлыком шла два с половиной года, а материалы Инга Шамба изучала более трех лет.

Место съемки фильма Белый башлык
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
Хаджарат Кяхба и его Куантра. Фильм "Белый башлык"

"При изучении орнамента каждый элемент вытаскиваешь. Интернет в помощь — смотришь. И по предположению, одно слово идет по краю башлыка, не прерываясь, какое — пока не буду говорить. Мы еще изучаем, советуемся с коллегами. По буквам читается на абхазском языке, — заметила она. — Рисунок — луна, звезда, солярные знаки интересные, которые у абхазов всегда применяли. Даже в деревообработке они встречаются. Такие знаки используются в некоторых ритуальных и традиционных обрядах, даже на тесте создавались изображения".

По другому предположению Шамба, такие башлыки могли носить жрецы.

"Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такие башлыки могли носить жрецы. Думаю, что папаха должна быть. Я уже пробовала. Башлык садится плотно на папаху. Фактически не завязывается. Такие уникальные орнаменты из серебра, как такую красоту завязывать в узел. Просто нужно его накидывать. Вообще, когда жрецы произносят молитвы, снимают головной убор, папаху. А башлык накидывается на плечи", — поделилась гипотезой старший научный сотрудник отдела этнологии Абхазского музея.

Размеры воссозданного башлыка – длина 150 сантиметров, ширина 43 сантиметра.




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