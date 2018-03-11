Культурные события недели: концерт-реквием и спектакли

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 12 марта по 18 марта.

Абхазский драмтеатр

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 13 и 14 марта в 19:00 состоится показ спектакля "Тот, кто свел царя с ума".

Работу над современной пьесой "Тот, кто свел царя с ума" шесть месяцев вели режиссер-постановщик Мадина Аргун, композитор Хибла Мукба, художник декораций Виталий Кацба, художник по костюму Сырма Ампар.

© Sputnik Спектакль "Тот кто свел царя с ума"

16 марта в 18:00 состоится вечер-реквием, организованный Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

© Sputnik Концерт посвящен памяти павших за освобождение Сухума в мартовском наступлении 1993 года

Концерт посвящен памяти павших за освобождение Сухума в Мартовском наступлении 1993 года. В концерте примут участие: Государственная хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солисты Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, солистка Москонцерта Любовь Молина, солист Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Артем Сафронов.

© Sputnik Cпектакль "Снегурочка"

18 марта в театре также состоится спектакль для детей "Снегурочка". Начало в 12 часов.

РУСДРАМ

На сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера снова полюбившийся зрителями комедийный спектакль "Примадонны", главные роли в котором, что интересно – женские, сыграли Джамбул Жордания и Рубен Депелян.

© Sputnik Cпектакль "Примадонны"

"Примадонны" – это один из спектаклей РУСДРАМа, который стабильно собирает аншлаги и теплые отзывы любителей театрального искусства. Спектакль покажут 12 марта в 19:00.

© Sputnik Cпектакль "Тартюф"

13 марта в 19:00 — спектакль "Тартюф", а 16 марта в 19:00 покажут постановку "Пять вечеров".

Молодежный театр

15 марта в 18:30 покажут спектакль "Келешбей". Историческую драму "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба поставил в Абхазском молодежном театре режиссер Шалва Гицба.

© Sputnik Cпектакль "Келешбей"

Театральная постановка по одноименной пьесе Анзора Мукба "Келешбей" отражает историю Абхазии начала XIX века.

Действие пьесы разворачивается в период, когда князь Келешбей Чачба (Шервашидзе) проводил самостоятельную политику. Его имя было известно далеко за пределами Кавказа. По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел объединить абхазских дворян и усилить центральную власть.

Абхазская государственная филармония

В Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 13 марта в 18:00 состоится концерт-реквием, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik Концерт посвящен памяти павших за освобождение Сухума

В концерте примут участие Государственный камерный оркестр Абхазии, Сочинский муниципальный симфонический оркестр и Адыгейский симфонический оркестр. Дирижер Давид Терзян.

Центральный выставочный зал

13 марта в Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная 105-ой годовщине со дня рождения абхазского писателя Георгия Гулиа. Выставка продлится до 15 марта.

© Sputnik Выставка посвященная 105 годовщине со дня рождения абхазского писателя Георгия Гулиа

Культурная площадка "СКЛАД"

12 марта в 18:00 культурная площадка "СКЛАД" приглашает на открытие выставки "1+1". На выставке будут представлены фото, видео, живопись, графика и инсталляция.

© Sputnik Культурная площадка "СКЛАД" приглашает на открытие выставки "1+1"

Участники проекта: Константин Грецов, Татьяна Ергунова, Ася Савельева, Амра Чичба, Антон Очиров. Вход свободный, выставка продлится 1 неделю — с 12 по 20 марта, кроме выходных.

Организаторы отмечают, что выставочный проект "1+1 " дает повод взглянуть на мир с разных углов, заметить синергию изначально кажущихся несвязанными событий, повод визуализации и осмысления физического и духовного, поверхностного и глубинного, математического и поэтического.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.