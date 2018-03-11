17:08 11 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Грузино-абхазский конфликт 1993-1994 года. Разрушенные дома в центре города Сухуми

11 марта 1993 года: сильная стрельба у реки Гумиста

© Sputnik. Владимир Вяткин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (210)
32 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме, от 11 марта 1993 года:

"Ночью опять была попытка прорыва – то ли туда, то ли сюда, я не знаю. Была сильная стрельба у Гумисты, небо черное над нами располосовали осветительные ракеты. Я проснулась от этого и долго не спала. Утром все стихло. Вдобавок к этому непроглядная тьма на дворе – опять, как погасло вчера днем электричество, так и не появилось оно больше. Видимо, опять что-то с ЛЭП или еще что. Опять надо сегодня, идя по пути с работы домой, собирать на улице хворост. Хорошо, что насушила немного сухарей.

Сижу тихо, как мышь в своей квартире, стараюсь бесшумно двигаться, чтобы не привлекать к себе внимания. Я убежала бы отсюда на край света со своей квартирой и имуществом. Мне 63-й год. Сколько еще жить-то осталось? И вот такое доживание.

Не могу без злости и отчаяния думать о том, что творится в городе в торговле. Это весьма важно, так как нас схватили костлявой рукой голода за горло. Не могу спокойно смотреть на прилавки крытого рынка Сухума: горы сливочного масла, расфасованного в коробках, халвы  в пакетах, рис, крупы другие, сухое молоко, макаронные изделия и другие продукты, сливочный  маргарин, консервы, продукты иностранного происхождения, я не говорю уже о мешках пшеничной муки, продаваемой прямо с хлебозаводов по 4-5 тысяч рублей за мешок.

А магазины – на амбарных замках, а те, что открыты, пусты, в них лежит лишь серая мелкая вермишель, которую уже никто не берет, несъедобное повидло и прогорклое растительное масло. О каких правах человека можно говорить, если нет права на самое главное – на жизнь".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (210)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участницы финала женской эстафеты 4x400 м на Чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания
Неделя в объективе: воздушный букет тюльпанов и зомби-парад в Тель-Авиве
Рекорд побит: 13-летняя российская фигуристка превзошла Загитову и Медведеву
Рекорд побит: 13-летняя фигуристка из России превзошла Загитову и Медведеву
Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
Мифы и факты о родинках

Соцсети

Sputnikabkhazia