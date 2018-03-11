11 марта 1993 года: сильная стрельба у реки Гумиста

Из дневника Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме, от 11 марта 1993 года:

"Ночью опять была попытка прорыва – то ли туда, то ли сюда, я не знаю. Была сильная стрельба у Гумисты, небо черное над нами располосовали осветительные ракеты. Я проснулась от этого и долго не спала. Утром все стихло. Вдобавок к этому непроглядная тьма на дворе – опять, как погасло вчера днем электричество, так и не появилось оно больше. Видимо, опять что-то с ЛЭП или еще что. Опять надо сегодня, идя по пути с работы домой, собирать на улице хворост. Хорошо, что насушила немного сухарей.

Сижу тихо, как мышь в своей квартире, стараюсь бесшумно двигаться, чтобы не привлекать к себе внимания. Я убежала бы отсюда на край света со своей квартирой и имуществом. Мне 63-й год. Сколько еще жить-то осталось? И вот такое доживание.

Не могу без злости и отчаяния думать о том, что творится в городе в торговле. Это весьма важно, так как нас схватили костлявой рукой голода за горло. Не могу спокойно смотреть на прилавки крытого рынка Сухума: горы сливочного масла, расфасованного в коробках, халвы в пакетах, рис, крупы другие, сухое молоко, макаронные изделия и другие продукты, сливочный маргарин, консервы, продукты иностранного происхождения, я не говорю уже о мешках пшеничной муки, продаваемой прямо с хлебозаводов по 4-5 тысяч рублей за мешок.

А магазины – на амбарных замках, а те, что открыты, пусты, в них лежит лишь серая мелкая вермишель, которую уже никто не берет, несъедобное повидло и прогорклое растительное масло. О каких правах человека можно говорить, если нет права на самое главное – на жизнь".

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