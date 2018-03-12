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Тренировка снайперов Южного военного округа

Российские разведчики в Абхазии отработали тактические навыки в горах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Учебно-боевые задачи в составе подразделений в горах Абхазии российские разведчики ЮВО на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности отработали нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовке.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. В рамках программы боевой подготовки разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в горных условиях прошли одномесячный курс слаживания действий в составе рот, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности военнослужащие отработали нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовке.

Военнослужащие выполняли упражнения боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, винтовок специальных снайперских "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74. На огневую подготовку было израсходовано около 55 тысяч боеприпасов различного калибра и более 500 ручных гранат.

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© Фото: предоставлено: Пресс-служба ЮВО
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Кроме того, при отработке учебно-боевых задач личный состав совершенствовал навыки по использованию штатных технических средств разведки – станций ближней разведки СБР-5, лазерных приборов ЛПР-2 и современных переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" со встроенной навигационной системой "Глонасс".

Ротному слаживанию военных разведчиков предшествовали учебные мероприятия одиночной подготовки, тактические учения и дозорные действия в составе отделений и взводов. Все занятия на полигоне проводились под руководством квалифицированных военных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в военных конфликтах.

Всего в мероприятиях принимали участие около 300 военнослужащих соединения, было задействовано до 50 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины "Дозор", бронеавтомобили "Тигр" и КамАЗ "Мустанг".




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