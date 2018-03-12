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12 марта 1993 года: ночью в Сухуме опять пошел снег

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (211)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме:
"Ночью опять пошел снег, и я теперь по снегу должна идти за хворостом. А что делать, если топлива нет совсем и ничего не сварить, не разогреть. Не оставляет нас снег в этом году.
Повеяло весной. Даже расцвели ранние нарциссы, гиацинты. Но опять зима берет свое. Притащила сумку и вязанку хвороста платана. Набрала в парке у вокзала.
У "Колоса" была очередь. За сухарями — хлеба не было. Отставила свой хворост и взяла  в очереди один килограмм сухарей. Не было у меня сумочки для них – насыпала в подол пальто.
Так и шла домой. Печку опять задувает. Март, ветер. Весь месяц будет ветер. Как же мне быть? Поставила один стакан какао – не закипает уже час – огонь  гаснет от ветра. Выглянуло солнышко, но ветер, холодно, ноги стылые, как лед".
Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (211)



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