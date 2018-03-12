12 марта 1993 года: ночью в Сухуме опять пошел снег

Из дневника Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Ночью опять пошел снег, и я теперь по снегу должна идти за хворостом. А что делать, если топлива нет совсем и ничего не сварить, не разогреть. Не оставляет нас снег в этом году.

Повеяло весной. Даже расцвели ранние нарциссы, гиацинты. Но опять зима берет свое. Притащила сумку и вязанку хвороста платана. Набрала в парке у вокзала.

У "Колоса" была очередь. За сухарями — хлеба не было. Отставила свой хворост и взяла в очереди один килограмм сухарей. Не было у меня сумочки для них – насыпала в подол пальто.

Так и шла домой. Печку опять задувает. Март, ветер. Весь месяц будет ветер. Как же мне быть? Поставила один стакан какао – не закипает уже час – огонь гаснет от ветра. Выглянуло солнышко, но ветер, холодно, ноги стылые, как лед".

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