Килба о планах США "мониторить" Абхазию: не имеют права

В ходе проверочных полетов по открытому небу проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию планируют США с помощью Грузии.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Инспектировать территорию Абхазии с воздуха США и Грузия не имеют права без согласования с республикой, заявил в эфире Sputnik Абхазия секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.

"США хочет – это не аргумент. Инспектирование нашей территории должно согласовываться с нами или соответствующими структурами России, которые подписали договор (по открытому небу между Россией и Грузией — ред.). Должны выйти с инициативой. Мы готовы многие вопросы проговаривать на государственном и дипломатическом уровнях, но облет или подобные вещи может решать только абхазская и российская сторона", — сказал Килба.

Секретарь Совета Безопасности Абхазии выразил свое мнение по поводу договора по открытому небу между Россией и Грузией. Он уверен, что Грузия не проявляет готовности находиться в договорных отношениях ни с Россией, ни с Абхазией.

Интервью Мухаммеда Килба слушайте здесь>>

© Фото: из коллекции Нино Мелия США хотят проинспектировать Абхазию с воздуха с помощью Грузии

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года, в рамках которого ее участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Наблюдательные полеты по договору по открытому небу (ДОН) в 2018 году находятся на грани срыва из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.

Вместе с тем Россия готова принять ответные меры, ограничив для США число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям.