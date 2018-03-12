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Вид на дома в селе Приморское в районе взрыва. Кадры с беспилотника

Миллион квадратных метров: в Приморском ликвидируют последствия взрыва

© Sputnik
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по поводу ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов Министерства обороны в Приморске.

СУХУМ, 12 мар –  Sputnik. Более одного миллиона квадратных метров территории очистили от неразорвавшихся снарядов в Приморском, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Кадры взрыва в селе Приморское
© Sputnik Рустам Чочуа
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"Программный менеджер Halo Trust в Республике Абхазия Исмет Заде проинформировал участников совещания о проделанной работе по очистке территории от взрывоопасных предметов. К настоящему моменту специалистами Halo Trust очищено более одного миллиона квадратных метров. Как отметил Исмет Заде, жители села очень внимательно относятся к требованиям и рекомендациям организации по технике безопасности", – сообщила Авидзба.

Как говорится в информации пресс-службы президента, Рауль Хаджимба поручил премьер-министру направить дополнительные финансовые средства из бюджета республики на дальнейшую расчистку территории от неразорвавшихся снарядов.




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