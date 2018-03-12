Переменчивая: погода в Абхазии на неделю

В Москве на 83 году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков. Писатель и драматург Дмитрий Минченок на радио Sputnik Абхазия рассказал о своем знакомстве с известным российским артистом.

Российский бизнесмен Михаил Панов утверждает, что его завод ООО «СПС Кавказ», расположенный в селе Лыхны незаконно отобрали у него двое абхазских партнеров. Однако "злоумышленники" признают право собственности за российским предпринимателем. О том, что не могут они поделить, читайте в материале корреспондента Sputnik.