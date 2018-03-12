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Переменчивая: погода в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (620)
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В течение текущей недели на территории Абхазии погода неустойчивая, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik.  Абхазские синоптики сообщают, что в понедельник и вторник из-за выноса тепла с юга Средиземноморским циклоном небольшая облачность, без осадков.

Со среды и до конца недели погоду будет формировать серия циклонов. Переменная облачность, временами дождь.  

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +6°С, днем воздух прогреется до +18°С.

Температура морской воды +10°С.

 Волнение на море умеренное до значительного, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (620)



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