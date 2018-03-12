Переменчивая: погода в Абхазии на неделю

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в понедельник и вторник из-за выноса тепла с юга Средиземноморским циклоном небольшая облачность, без осадков.
Со среды и до конца недели погоду будет формировать серия циклонов. Переменная облачность, временами дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +6°С, днем воздух прогреется до +18°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение на море умеренное до значительного, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.