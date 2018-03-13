Абхазская раскладка: разработана национальная клавиатура для iOS

СУХУМ, 13 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Запущено новое приложение "Абхазская клавиатура" на iOS-платформе, сообщила корреспонденту Sputnik руководитель фонда "Послы доброй воли Абхазии" Амина Лазба в понедельник 12 марта.

© Sputnik / Илона Хварцкия Закодировать абхазский: трудности перехода

"Это значит, что теперь все пользователи продукции Apple могут переписываться и обмениваться информацией на абхазском языке, применяя буквы абхазского алфавита", — сказала Лазба.

Она добавила, что работа над этим проектом велась в течение последних двух месяцев.

"Сложность разработки заключалась в раскладке клавиатуры, так как в абхазском алфавите 64 буквы, что вдвое больше, чем в большинстве других. В дальнейшем Фонд продолжит работу по поддержке и развитию абхазского языка, применяя современные технологии и подходы", — подчеркнула руководитель Фонда.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии, посол доброй воли Абхазии Кан Тания отметил, что создание абхазской клавиатуры для смартфонов стало продолжением работы Фонда по поддержке и развитию государственного языка.

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"В рамках этого направления было организовано несколько проектов, в том числе создание русско-абхазского словаря. В продолжение этой работы мы создали абхазскую клавиатуру, чтобы облегчить набор абхазского языка в интернете. Сегодня большинство людей используют смартфоны, и наличие такой клавиатуры дает возможность переписываться на абхазском языке, ускоряет сам процесс. Мы надеемся, что тем, кто изучает абхазский язык или уже им владеет, абхазская клавиатура позволит беспрепятственно переписываться в социальных сетях и посредством электронной почты", — сказал Тания.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве абхазской диаспорой в июне 2017 года. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

В числе реализованных проектов развития абхазского языка — "Русско-абхазский словарь" для Android и iOS, компьютерный лингафонный кабинет в сухумской Горской школе №10.