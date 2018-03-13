Президент поздравил литератора Николая Квициниа с 80-летним юбилеем

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял писателя Николая Квициниа в день его 80-летия. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Президент отметил высокие достижения Николая Квициниа в литературе.

"В непростые времена, в годы национально-освободительного движения Вы активно участвовали в жизни Абхазии. И сегодня Вы делаете очень многое. Наши читатели любят Ваши произведения. Поздравляю Вас с юбилеем и желаю крепкого здоровья", — сказал президент.

Николай Квициниа поблагодарил президента за прием, а также за поддержку в издании произведений.

"Главное, что меня беспокоит, — издать и довести до читателей написанные работы. Вы помогаете мне в этом, за что я Вам благодарен", — отметил он.

Николай Квициниа рассказал о том, что у него много творческих замыслов, которые хотелось бы реализовать.

Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария рассказал о том, как в молодом возрасте он приходил к Николаю Квициниа со своими ранними стихотворениями.

"Он вселял в нас надежду, подбадривал нас. В годы хрущевской "оттепели" появилось известное поколение шестидесятников. Также и в Абхазии появилась группа писателей и поэтов, чей голос звучал громко. Они поднимали вопросы жизни, психологии. Николай Квициниа — один из них. Литература — смысл его жизни. Он работает с раннего утра и до позднего вечера. Желаю ему и его семье крепкого здоровья", — сказал Владимир Зантария.

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Николай Квициниа — поэт, прозаик, публицист, переводчик, член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии. С начала 60-х годов работал диктором Абхазского радио. С 1984 года был редактором журнала "Алашара", затем – председателем Союза писателей Абхазии. Печатается с 1955 года. Произведения Квициниа публиковались в журнале "Алашара", "Аҟəа-Сухум", "Абаза", газете "Аԥсны ҟаԥшь", "Аԥсны", "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", "Еҵәаџьаа", "Литературная газета", литературном сборнике "Ерцаху". Николай Квициниа — автор более 20 сборников стихов, поэм, рассказов, повестей, романов, афоризмов. Писателем были также изданы две книги афоризмов. Он автор многих рассказов: "Зимняя клубника", "Апипо", "Огонь очага", "Воспоминания Каласы", "Непослушный", "Поручение", "Смерть Разана", "Слезы в праздник", "Акуна Матата"; повестей: "Тень прошедших дней", "В разгаре лета", "Пробуждение", "Порог", "Праздник"; романов: "Когда слепой стал зрячим", "Неминуемая кровь", "Жара и холод", "Ураган". Квициниа перевел на абхазский язык ряд произведения русских, украинских, грузинских, армянских, адыгских, абазинских и других поэтов и прозаиков.