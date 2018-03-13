Концерт "Вечер-Реквием" пройдет в Абхазской госфилармонии

В концерте примут участие Государственный камерный оркестр Абхазии под руководством Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, а также артисты Государственного симфонического оркестра Республики Адыгея и артисты Сочинского симфонического оркестра.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт "Вечер–Реквием", посвященный памяти погибших в Отечественной войне Абхазии 1991-1993 годов и организованный Абхазской государственной филармонией при поддержке Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в филармонии, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия рассказал главный специалист Министерства культуры Адамыр Гунба.

"Концерт "Вечер-Реквием" состоится 13 марта в 18.00 в филармонии. Он проходит уже четвертый раз в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Организацией концерта занимается Эсма Джения", – прокомментировал он.

В концерте примут участие Государственный камерный оркестр Абхазии под руководством Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян, а также артисты Государственного симфонического оркестра Республики Адыгея и артисты Сочинского симфонического оркестра. Вход свободный.

Программа концерта состоит из известных произведений классической музыки, главным произведением станет монументальное сочинение симфония № 5 Людвига ван Бетховена. Симфония № 5 была написана Бетховеном в 1804-1808 годах. Считается одной из наиболее часто исполняемых симфоний и одной из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки в целом. Симфония также известна под названием Schicksalssymphonie (Schicksals – судьба).

15 марта 1993 года в ходе военной атаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста, отдельные группы овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Однако крупномасштабное военное наступление по освобождению Сухума дальнейшего развития не получило. После кровопролитных боев 15-18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции.

В Мартовской наступательной операции на Гумистинском фронте погибли 222 абхазских бойца, около 30 человек пропали без вести.