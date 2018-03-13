С пятого класса и на всю жизнь: литератору Николаю Квициниа 80 лет

Бадрак Авидзба, Sputnik

В Абхазскую литературу Николай Квициниа вошел в середине 50-х годов прошлого века. Его произведения печатались в различных популярных изданиях: "Алашара", "Аҟəа-Сухум", "Абаза", газете "Аԥсны ҟаԥшь", "Аԥсны", "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", "Еҵәаџьаа", "Литературная газета" и многих других.

Писать стихи с пятого класса

Рассказывая о своем желании заниматься литературой, Николай Квициниа отметил, что оно зародилось в детстве.

"Все началось с детства. С пятого класса я начал сочинять стихи. Я очень любил творчество абхазских писателей, учил стихотворения наизусть, они мне помогали писать и собственные сочинения. С самого детства меня окружали люди, которые говорили на очень содержательном, художественно богатом языке, такие люди, конечно, есть и сейчас, но тогда, мне кажется, их было больше. Я слушал их, был внимателен к тому, что они говорили, это мне очень помогло в дальнейшем творчестве", — подчеркнул юбиляр.

Поэт и писатель рассказал, что, когда он учился в пятом классе, у него был блокнот, заполненный собственными сочинениями.

"К сожалению, я не сохранил этот блокнот. Но я помню, что те стихи, которые сочинил тогда, мы читали в школе в литературном кружке", — говорит Квициниа.

Учиться с первого класса Николаю Квициниа пришлось не на родном абхазском языке, а на грузинском, поделился он воспоминаниями.

"С первого класса нас стали обучать на грузинском языке. На абхазском языке мы делали стенгазету, там мы писали свои стихи. Но у нас практически не было учителей, которым была по душе наша стенгазета, я помню, как ее учителя срывали, и не раз. Учитель говорил мне, чтобы с его помощью я писал стихи на грузинском, преподаватели хотели, чтобы мы забыли свой родной язык. Было время, когда нам запрещалось говорить на абхазском во дворе школы, сейчас в это трудно поверить, но директор говорил, что, как только мы зашли во двор школы, с этого момента существует только грузинский язык", — сказал литератор.

Несмотря на препятствия, учителям не удалось заставить нас забыть родную речь, говорит он.

Литератор и автор афоризмов

Помимо того, что Николай Квициниа — автор множества стихов, рассказов, романов, повестей, он также пишет афоризмы.

© Sputnik Амра Амичба Писатель Квициниа президенту: мечтаю опубликовать неизданное

"Десятая книга сборника моих произведений состоит из афоризмов. Я автор двадцати томов произведений, вышли десять — на очереди еще десять томов. К афоризмам у меня особое отношение, потому что их невозможно писать как, например, рассказ или роман. Афоризмы должны быть внутри тебя, они рождаются из того, что ты слышишь, из того, о чем ты думаешь, оставшись наедине с собой. У меня много афоризмов, написанных ночью, когда не могу уснуть, я встаю и записываю их на бумагу", — подчеркнул Квициниа.

Он рассказал, что после издания десятого тома сборника, который целиком состоит из афоризмов, он написал еще афоризмы, которые собирается издать.

"Писатель всю свою жизнь должен писать, несмотря на усталость, которая и в этом деле, конечно же, есть. При написании романов я ощущал усталость, при написании одного из них в Пицунде я просидел до самого утра, я хотел встать, но мне было что сказать, о чем написать, и я не смог встать, не сказав обо всем, что было на душе", — отметил юбиляр.

К своим произведениям он относится одинаково трепетно, не выделяя какое-либо из них. Николай Квициниа 20 лет работал главным редактором литературного журнала "Алашара".

"Несмотря на занятость в эти годы, я находил время для литературы, ездил в Пицунду, Переделкино и предавался любимому занятию. Я думаю, что мне удалось написать то, о чем думал, что хотел выразить в литературной форме", — рассказал Квициниа.

Николай Квициниа — поэт, прозаик, публицист, переводчик, член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии. С начала 60-х годов работал диктором Абхазского радио. С 1984 года был редактором журнала "Алашара", затем – председателем Союза писателей Абхазии. Николай Квициниа — автор более 20 сборников стихов, поэм, рассказов, повестей, романов, афоризмов. Писателем были также изданы две книги афоризмов. Он автор многих рассказов: "Зимняя клубника", "Апипо", "Огонь очага", "Воспоминания Каласы", "Непослушный", "Поручение", "Смерть Разана", "Слезы в праздник", "Акуна Матата"; повестей: "Тень прошедших дней", "В разгаре лета", "Пробуждение", "Порог", "Праздник"; романов: "Когда слепой стал зрячим", "Неминуемая кровь", "Жара и холод", "Ураган". Квициниа перевел на абхазский язык ряд произведений русских, украинских, грузинских, армянских, адыгских, абазинских и других поэтов и прозаиков.