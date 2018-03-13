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Заседание Клуба избирателей в АГУ

Гварамия о выборах президента России: мы в преддверии важного события

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (36)
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Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Жители Абхазии, имеющие российский паспорт, могут проголосовать на 20 избирательных участках на территории республики.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выборы президента России — важное событие в Абхазии, сказал ректор Абхазского государственного университета на встрече "Клуба избирателей", которая состоялась в АГУ 13 марта.

"Мы в преддверии очень важного события, многие из вас являются гражданами и Абхазии, и России, а 18 марта, как вы все хорошо знаете, проводятся выборы президента Российской Федерации", — добавил он, обращаясь к студентам и преподавателям, заполнившим актовый зал вуза.

Российская военная база
© Sputnik Илона Хварцкия
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Ректор АГУ заметил, что Россия с каждым годом становится сильней, и выразил уверенность в том, что после очередных выборов президента, намеченный курс на становление будет продолжаться.

"Это происходит благодаря ученым, интеллектуальному потенциалу, благодаря военным структурам. Сегодня не считаться с Россией не может ни одно государство в мире. Я уверен, что вы все обязательно во всех районах Абхазии проведете работу, направленную на то, чтобы 18 марта люди, имеющие российское гражданство, паспорта, даже если они просрочены, пришли на участок и проголосовали", — подчеркнул Алеко Гварамия.

В заседании "Клуба избирателей" принял участие посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев.

"Это очередное заседание "Клуба избирателей", который в последние месяцы функционировал в представительстве Россотрудничества, это заседание очень представительное, потому что столько участников ни разу не было. Я особенно рад каждой встрече со студентами и преподавателями Абхазского государственного университета, особенно с тех пор как ученый совет университета пять лет назад удостоил меня звания почетного профессора", — отметил Григорьев.

Заседание Клуба избирателей в АГУ
© Sputnik Бадрак Авидзба
Заседание "Клуба избирателей" в АГУ

Он отметил, что тем, кто имеет российское гражданство, обязательно надо воспользоваться правом голоса и сделать свой выбор 18 марта.

"Голосуйте за того кандидата, который вам ближе, но на выборы обязательно нужно прийти. В последний раз в Абхазии проходили выборы в Государственную Думу России, к выборам в Парламент интерес в Абхазии традиционно ниже, чем к выборам президента Российской Федерации", — заметил посол.

Настоящее и будущее Абхазии тесно связано с тем, что происходит в России, и вовлечение в выборы президента РФ очень важно, считает дипломат.

"Вы люди политически грамотные и социально активные, я думаю, следите за тем потоком информации, который идет с экранов Российского телевидения, особенно последний месяц, когда все кандидаты принимают участие в предвыборной пропаганде и агитации. На этих президентских выборах, мне кажется, что кандидаты особенно откровенны, и вы знаете, что многие говорят по поводу Крыма, но многие высказывались в отношении Абхазии и Южной Осетии, и высказывались не вполне лицеприятно. Мне кажется, для Абхазии это важно, знать, что думают российские политики, как смотрят на абхазо-российские отношения, как они видят будущее Абхазии, и делать из этого соответствующие выводы", — отметил Григорьев.

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© Sputnik. Игорь Онучин
Ищите ближайший участок: где в Абхазии отдать голос на выборах президента России

Консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов рассказал о том, что задача "Клуба избирателей" заключается в том, чтобы довести до максимального количества граждан России, проживающих в Абхазии, то, как и где можно проголосовать.

"Весна 2018 года – это очень важный и знаковый этап в истории России и в истории отношений России и Абхазии, собственно как и все остальные выборы президента Российской Федерации. У каждого из вас есть возможность внести свой вклад в историю, прикоснуться к ней, я также призываю вас прийти 18 марта и проголосовать за того кандидата, за которого вы считаете нужным проголосовать", — сказал Кононов.

По его словам, очень часто избиратели задают вопросы по поводу открепительных или заявлений для голосования.

"У граждан России, в том числе проживающих за рубежом, была возможность подать заявление для включения в списки избирателей. Если вы этого не сделали, то ничего страшного, в день голосования вы можете прийти на любой участок, который находится наиболее близко к вам, предъявить паспорт, и на основании вашего устного обращения вас включат в списки и выдадут бюллетень", — добавил он.

Также Кононов подчеркнул, что отсутствие российской прописки не может препятствовать праву голоса.

"Клуб избирателей", организованный по инициативе ряда общественных организаций, объединяющих русскоязычных граждан Абхазии, работает под эгидой представительства Россотрудничества в Абхазии с 29 января. Цель клуба – привлечение внимания граждан России, проживающих в Абхазии, к президентским выборам в России, а также разъяснить детали процесса.

Темы:
Выборы президента России 2018 (36)



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