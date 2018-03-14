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Концерт с участием Абхазской государственной капеллы

Симфония судьбы: состоялся концерт памяти погибших в Отечественной войне Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
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Концерт с участием Абхазской государственной капеллы, артистов симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи и артистов Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера Давида Терзяна состоялся в Сухуме 13 марта.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии, который уже в четвертый раз организовывает Государственная филармония имени Раждена Гумба, начался с арии из оркестровой сюиты № 3 Баха.

Архивное фото филармонии
© Sputnik Илона Хварцкия
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В основу программы концерта легли произведения известных авторов классической музыки: Баха, Бетховена, Петрова.

Главным произведением концерта стало монументальное сочинение симфония № 5 Людвига ван Бетховена, которое было написано в 1804-1808 годах. Это одно из самых известных сочинений великого композитора. Как отметила организатор концерта Эсма Джения, эта симфония органично подходит для вечера памяти погибших в Отечественной войне Абхазии 1992-1993 годов, потому что она была написана после разрушительной франко-австрийской войны, свидетелем которой стал сам Бетховен.

Симфония № 5 немецкого композитора, которая также известна как "Так судьба стучится в дверь", впервые прозвучала в стенах Абхазской государственной филармонии после 25-летней паузы.

По мнению зрителей, это не просто концерт классической музыки, но и вечер памяти всех тех, кто пал за свободу Абхазии.

"Это замечательный концерт памяти, на который я прихожу уже не в первый раз. Каждый год филармония приглашает новых участников. В этом году – артисты Сочинского симфонического оркестра и артисты симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи. Думаю, это не только хороший концерт классической музыки, но и как точно позиционируют его организаторы, – вечер памяти всех тех, кто погиб за свободу нашей Абхазии", – сказала зрительница Амра Гогия.

14 августа 1992 года с вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию под видом охраны железной дороги началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.




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