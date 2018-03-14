Жители Абхазии передали девять миллионов рублей в "Ашану" за прошлый год

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Амра Амичба. Девять миллионов рублей перечислили жители Абхазии в "Ашану" в 2017 году. Об этом на отчетном собрании сообщила исполняющая обязанности директора фонда Мактина Джинджолия.

Всего же за шесть лет на оказание медицинской помощи больным детям на расчетный счет фонда поступило 45 миллионов рублей. В 2017 году медицинская помощь была оказана 23 детям, была произведена оплата 36 курсов лечения. В течение прошедшего года "Ашана" провела 13 благотворительных акций.

"В прошлом году свершилось то, к чему мы шли более пяти лет. После 17 подготовительных курсов лечения наша маленькая подопечная Аслана Джинджолия была прооперирована в Хорватии. Для операции Асланы было собрано 4 миллиона рублей, не хватало еще миллиона. Но клиника пошла нам навстречу и сделала нам годовую рассрочку. Представляете, какой уровень доверия к нашему фонду. Нам это очень сильно нравится", — призналась Джинджолия.

Она также сообщила, что к концу 2017 года к КБФ "Ашана" присоединились два новых партнера. А также компания "Премиум" приняла решение с 2018 года стать главным партнером фонда "Ашана".

"Мир не без добрых людей, а мир благотворительности на добрых людях и держится. Дети, которым мы все вместе помогли, сегодня здесь рядом с нами. Это наша общая заслуга, их 128 человек. Не это ли чудо, совершенное нами. Мы вправе гордиться собой и тем, что живем в Республике Абхазия, в стране небезразличных, милосердных и отзывчивых людей", — подчеркнула исполняющая обязанности директора "Ашана" Мактина Джинджолия.

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Учредитель фонда Беслан Шакая отметил, что культурно-благотворительный фонд "Ашана" продолжает работать абсолютно прозрачно, и все перечисляемые средства направляются исключительно на лечение детей.

"Фонд "Ашана" выполняет роль прозрачного инструмента, создав подлинную благотворительность на площадке, где собираются люди, которым необходима помощь и кто хочет адресно ее сделать. Отчитываясь ежегодно перед обществом, мы делаем добро максимально прозрачно. В этом и заключается простая формула культурно-благотворительного фонда "Ашана", — сказал Шакая.

Он рассказал, что фонд "Ашана" планирует провести благотворительный марафон для строительства храма в Ткуарчале.

Председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба отметила, что сотрудники фонда вкладывают все свои силы в работу.

"В фонде люди, которые приходят со своей бедой, получают не только надежду на финансовую поддержку, но и психологическую помощь. Здесь семьям дают понять, что они не одни, что есть люди, готовые побороться за жизни их незаслуженно обделенных здоровьем детей, — сказала Изольда Хагба. — Я хотела бы обратиться к тем людям, которые думают, что фонду можно помочь исключительно большими деньгами. Это не так. Кто-то помогает финансово, кто-то подает результативные идеи, кто-то находит пути решения различных бюрократических препонов, которых бывает много, а кто-то вовремя может подхватить эстафету и на машине, жертвуя своим временем, совершить несколько важных поездок для воплощения проектов фонда. Иногда простой телефонный звонок может помочь больше, чем денежный перевод. Двери фонда всегда открыты для людей с новыми идеями. Здесь нужны люди разных профессий, с различными талантами и способностями, и, конечно же, разных финансовых возможностей".

Дипломом награждено международное информационного агентство и радио Sputnik Абхазия, главный информационный партнер культурно-благотворительного фонда "Ашана".

"От имени коллектива информационного агентства и радио Sputnik Абхазия выражаю признательность и благодарность всему коллективу фонда "Ашана, волонтерам, членам попечительского совета, гражданам страны, помогающим фонду за колоссальный труд. Сотрудники агентства всегда с трепетом и вниманием относятся к освещению деятельности фонда, переживая за каждого ребенка, о котором они пишут. Хочу напомнить, что мы всегда рядом с вами", — сказала пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба.

В рамках отчетного собрания собравшимся показали фильм "Мама", главными героинями которого стали мамы подопечных фонда. Они рассказали о своих судьбах и судьбах таких же, как они, матерей-героинь, чьи жизни изменились с рождением особенных детей.

VII отчетное собрание культурно-благотворительного фонда "Ашана" прошло в Сухуме в среду 14 марта.