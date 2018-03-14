14 марта 1993 года: сухари вместо хлеба в оккупированном Сухуме

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Утром давали хлеб, но мне уже не досталось. Кончился весь, что напекли за ночь. Электрической энергии ведь нет, а движки не могут много напечь. Давали сухари – взяла 2 килограмма. Сухарями запаслась, но так хочется свежего ароматного хлеба. Очень холодно, стыну вся. Вот сегодня лишь 1 марта по старому стилю. Это и начало лишь весны. И она будет холодной, затяжной. Огня нет, нет ничего горячего. Я просто окоченела".

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