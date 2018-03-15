"Звездный час" для Лолиты: танцовщица из Абхазии победила на конкурсе в Москве

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Амра Амичба. Лолита Джобава в номинации "хореография" стала победительницей ХII Международного фестиваля-конкурс искусств "Звездный час" в Москве. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила педагог-хореограф Виктория Пигуль.

Диплом

Лолита исполнила два современных танца на конкурсе. За первый танец ей присудили лауреата первой степени, за второй номер — она стала дипломантом степени конкурса.

"Ужасно волновались и Лолита, и я, и ее мама. Детей участников привезли в 10 часов утра, а выход Лолиты был в семь часов вечера. За это время мы успели и поволноваться, и порадоваться. Смотрели концерт. И когда время подошло уже к выходу, я стояла с ней за кулисами, я сказала ей: "Так, Лолита, все, мы столько готовились, соберись". И она собралась и пошла. Я быстренько побежала в зал, посмотреть со стороны. Выложилась Лолита на полную. Так она не выкладывалась ни на одной репетиции, с эмоциями, все как положено, как я ей объясняла", — подчеркнула хореограф.

Одиннадцатилетняя Лолита ученица 5-го класса Сухумского лицея-интерната. Около года посещает танцевальную студию "Mix studio", которой руководит Рамаз Микая.