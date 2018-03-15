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Бойцы абхазской армии отдыхают после выхода из боя

15 марта 1993 года: абхазские войска форсировали Гумисту

© Фото: предоставлено Музеем боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (214)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

15 марта с наступлением темноты абхазские войска стали спускаться к реке Гумиста.

"4-й батальон стал спускаться к реке, а вслед за ним и 2-я штурмовая группа. По словам командира батальона, всю ночь с 15 на 16 марта шло перемещение личного состава батальона к реке. Утром весь батальон находился у Гумисты. Совместно с 4-м батальоном спустилась к реке и 2-я штурмовая группа. Оба подразделения спускались в районе между Уазабаа и Дачным поселком. Спуск был очень сложный. Когда эти два подразделения перешли Гумисту, 4-й батальон стал двигаться вверх в направлении горы Ахбюк, а вторая штурмовая группа – вправо, вверх в направлении высоты Цугуровка. В 14 часов она остановилась у подножья Цугуровки, не решаясь следовать далее, ввиду малочисленности личного состава", – говорится в документальной книге Пачулия "Грузино-абхазская война".

Батальон майора Гиви Смыр поднялась на вершину Ахбюк, где произошло столкновение с противником. Были потери с обеих сторон.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (214)



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