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Игорь Адлейба

Бой-реванш: Игорь Адлейба встретится на ринге с россиянином Олегом Яценко

© Sputnik.
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (205)
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Международный вечер профессионального бокса "Гладиатор" с участием двух абхазских спортсменов пройдет в Анапе 17 марта.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский спортсмен Игорь Адлейба встретится на ринге с российским спортсменом Олегом Яценко в Анапе 17 марта, об этом корреспонденту Sputnik сообщил помощник председателя Госкомспорта Артур Адлейба.

"Игорь уже встречался на ринге с Олегом Яценко, тогда Игорь в первом же раунде нокаутом завершил бой. Но российский боксер бросил вызов Игорю, он хочет взять реванш", – сказал он.

Абхазский спортсмен поначалу не хотел снова встречаться с соперником.

"Игорь хочет нового опыта. В прошлый раз победить ему не составило труда. Но организаторы боя и я, в том числе, смогли переубедить Игоря в том, что принимать вызов-реванш в 19 лет – хорошее достижение", – отметил помощник председателя Госкомспорта Абхазии.

По словам самого Игоря Адлейба, он готов к бою.

"Сейчас проходят взвешивания, а уже завтра пройдет бой. Это матч-реванш, и я поставлю жирную точку в нашем споре с моим последним соперником Олегом Яценко. Хочу поблагодарить моих соотечественников, которые поддерживают меня и пишут очень теплые слова поддержки, а также Госкомспорта Абхазии", – сказал Игорь Адлейба.

В международном вечере профессионального бокса "Гладиатор" также примет участие и другой абхазский спортсмен – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс", не знающий поражений Батал Чежия, который в шестираундовом бою встретится с опытным российским боксером из Дагестана Мурадом Далхаевым.

Темы:
Спортивная Абхазия (205)



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