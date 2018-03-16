Минобороны Абхазии прокомментировало список уклонистов

Список из 282 человек, уклоняющихся от службы в армии Абхазии, опубликовало Министерство обороны республики во вторник 13 марта.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Отсрочку от армии для продолжения образования студент может получить при представлении справки ежегодно лично призывником в военный комиссариат не позднее 1 октября. Об этом говорится в комментарии Министерства обороны Абхазии к списку уклонистов, опубликованному ведомством.

В "Руководстве по подготовке и проведению призыва граждан Республики Абхазия на действительную военную службу и увольнению в запас военнослужащих срочной службы" установлены правила предоставления отсрочек для продолжения образования.

А именно, решение об отсрочке от призыва на действительную военную службу для продолжения образования принимается один раз при первоначальном прохождении призывником районной призывной комиссии на основании справки, выдаваемой призывнику учебным заведением.

Список уклонистов, отмечается в заявлении Минобороны, делится на две категории: на граждан, уклонившихся от призыва на действительную военную службу и граждан, уклонившихся от явки на мероприятия, связанные с исполнением закона Республики Абхазия "О воинской обязанности и военной службе".

© Sputnik. Томас Тхайцук Минобороны Абхазии опубликовало список уклонистов

"Часть граждан из указанного списка по неподтвержденным документально данным военных комиссариатов имеет право на отсрочку от призыва на действительную военную службу в соответствии со статьей 23 закона Республики Абхазия "О воинской обязанности и военной службе". Но, документы, подтверждающие право этих граждан на отсрочку, в военный комиссариат не предоставляются. Для законного оформления отсрочки необходимо личная явка призывника на районную призывную комиссию. В случае если призывник не является в военный комиссариат, то соответственно нет возможности законно оформить отсрочку, даже если он имеет на нее право", — отмечается в заявлении.

Гражданам, подлежащим призыву и уклоняющимся от призыва, грозит уголовная ответственность, напоминает Министерство обороны Абхазии. Очередная призывная кампания будет проходить С 1 апреля по 30 июня 2018 года.

Список из 282 человек, уклоняющихся от службы в армии Абхазии, опубликовало Министерство обороны республики во вторник 13 марта.