18:53 16 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Церемония возложения венков у мемориала в Парке Боевой Славы

Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
321 0 0

В возложении цветов к Мемориалу Славы приняли участие ветераны войны, руководство республики, общественность.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память жертв Мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов почтили в Сухуме в пятницу 16 марта.

Мартовское наступление
© Sputnik.
По ту сторону Гумисты: суровый урок Мартовского наступления

В памятном мероприятии приняли участие ветераны войны, руководство республики, родные и близкие погибших в Мартовском наступлении, общественность, школьники.

"Во время Мартовского наступления мы были на Цугуровке, я был в батальоне Амирана Берзения, он был сильным и талантливым командиром. Нас отправили на Цугуровку, мы должны были спуститься к реке Гумиста, после наступления наших, но нам дали приказ о том, чтобы мы возвращались. Нам сообщили, что атака провалилась, ребята гибнут, второй эшелон не подошел, я хочу быть откровенным, второй эшелон, который должен был поддержать первый, не смог этого сделать", — сказал корреспонденту Sputnik ветеран войны Нугзар Чачибая.

В Мартовском наступлении погибло немало достойных ребят, которые внесли большой вклад в противостояние агрессору, заметил он.

"Тогда мне был 21 год, если бы и мои ровесники, и старшие встали как один, а некоторые не уехали за пределы республики, а были вместе с нами, то победить врага нам было бы легче и быстрее", — уверен ветеран.

После Мартовского наступления батальон Нугзара Чачибая участвовал во всех ключевых боях за освобождение Абхазии от грузинского захватчика.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Стенд Абхазии на выставке Mitt в Москве
Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях
Обрушение моста во Флориде
Трагедия в Майами: обрушение строящегося моста
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia