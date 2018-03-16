Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память жертв Мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов почтили в Сухуме в пятницу 16 марта.

В памятном мероприятии приняли участие ветераны войны, руководство республики, родные и близкие погибших в Мартовском наступлении, общественность, школьники.

"Во время Мартовского наступления мы были на Цугуровке, я был в батальоне Амирана Берзения, он был сильным и талантливым командиром. Нас отправили на Цугуровку, мы должны были спуститься к реке Гумиста, после наступления наших, но нам дали приказ о том, чтобы мы возвращались. Нам сообщили, что атака провалилась, ребята гибнут, второй эшелон не подошел, я хочу быть откровенным, второй эшелон, который должен был поддержать первый, не смог этого сделать", — сказал корреспонденту Sputnik ветеран войны Нугзар Чачибая.

В Мартовском наступлении погибло немало достойных ребят, которые внесли большой вклад в противостояние агрессору, заметил он.

"Тогда мне был 21 год, если бы и мои ровесники, и старшие встали как один, а некоторые не уехали за пределы республики, а были вместе с нами, то победить врага нам было бы легче и быстрее", — уверен ветеран.

После Мартовского наступления батальон Нугзара Чачибая участвовал во всех ключевых боях за освобождение Абхазии от грузинского захватчика.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.