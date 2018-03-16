Рекламный ход: зря медведями завлекают в Абхазию

Тамара Вишнякова спрашивает: В Интернете есть объявление о продаже дома в Абхазии, где продавец завлекает покупателей тем, что в месте, где он продает дом, много кабанов и медведей, и прилагает фото, где он с убитым медведем. Вопрос: А что, в Абхазии так много медведей, что их вот так можно пойти и застрелить? И разве медведи не входят в Красную книгу в Абхазии? Мне очень нравится Абхазия, и я очень расстроена поступком этого человека, который не нашел ничего лучше, как завлекать покупателей тем, что в Абхазии можно запросто убить медведя, и ничего тебе за это не будет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Маландзия: бурые медведи Абхазии добрые и неопасные

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Просто взять ружье и застрелить медведя в Абхазии нельзя. Как рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко, ограничение на такую охоту действует почти круглый год, кроме промежутка с 15 сентября по 15 января.

Запрещена охота на территории заповедников, Рицинского национального парка и в Верхнем Кодоре.

"К сожалению, охоту исключили из видов деятельности, подлежащих лицензированию. И она как бы бесконтрольно идет. Раньше лицензировалась, охотники приходили, брали лицензию и шли на охоту. Сегодня это никак не регламентируется. Мы выпускаем приказ. Если попался человек на нарушении правил охоты, стал браконьером, мы его наказываем", — сказал Соломко.

За охоту в неположенное время года и в заповедном месте предусмотрены штрафы, и в Госкомитете по экологии и охране природы есть таксы для исчисления размера ущерба, причиненного физическими и юридическими лицами.

"Коэффицент штрафа за убийство кавказского бурого медведя — 300 МРОТ, умножаем на 60, и получается 18 тысяч, а это уже уголовное дело. Правило такое, если ущерб более трех тысяч рублей, заниматься делом будет экологическая прокуратура. Заплатит штраф и еще может условное наказание получит, и даже тюремное заключение будет", — предупредил Соломко.

За убитую рысь штраф 200 МРОТ, волк и шакал — 2, лисица – 15, кавказская лесная кошка – коэффициент 30. Самый высокий штраф за кавказского благородного оленя – 500 МРОТ, то есть около 30 тысяч рублей.

"Охота на медведей в будущем будет запрещена на всей территории Абхазии, — сообщил Мурман Соломко. — Если медведь пришел в дом, да, такие случаи у нас были, что в огород залезал, кукурузу, сельхозугодия уничтожает или угрожает человеку, только в таких случаях можно убивать медведя".

© Sputnik / Томас Тхайцук Вегетарианец Балу: воспитание медведя с пеленок

Соломко отметил, что группа ученых и экологов, которая работает над Красной книгой Абхазии, будет подавать предложение, какие виды в нее внести.

"Пока же все животные находятся под охраной государства, и регламентируют это все не только экологи, но и МВД. Много в списке есть зверей, на которые я бы запретил охотиться. Например, серна у нас в списке есть, кавказский тур. На кабана разрешил бы охотиться", — перечислил зампредседателя Госкомитета.

Соломко рассказал, что были случаи, когда граждане Абхазии в социальных сетях вывешивали фотографии с убитыми горными козлами, медведями.

"Два года назад даже был случай, когда уволили работника силовых структур за подобную фотографию в соцсети. Потом только через два года смог восстановиться. Мы даже не приветствуем, когда размещают фотографии застреленных перепелок в сезон охоты. Это антиэкологическая реклама, — подчеркнул Мурман Соломко. — Мы с ними встречаемся, общаемся, молодые люди понимают, а до взрослых людей, к сожалению, плохо доходит. Оштрафовать тех, кто фотографировался с убитым медведем, не смогли, фотографии — не основание, они могут быть фейковые. Тушу животного должны увидеть и того, кто стрелял. На фото пять человек, каждый сказал "не я". Это очень серьезно, огульно обвинять никого не сможешь".

По словам Соломко, подобные фотографии вывешивают на сайт несознательные граждане для привлечения туриста-охотника.

"На сайте "Охота в Абхазии" вывесили фотографии, мы с этими людьми тоже встречались. Размещают, чтобы привлечь сюда туриста-охотника, дать ему ружье в руки, он заплатит денег, его проведут на охоту, а убьет он дичь или нет, не имеет значения. Мы с ними поговорили, а они нам говорят, если вы нас поймаете, что мы кого-то убили, будем отвечать", — заметил Соломко.

Заместитель председателя Госкомитета пожаловался, что сотрудники не успевают за всеми правонарушителями.

"Люди сегодня охотятся где попало. Экологам за ними угнаться тяжело. Все структуры должны работать – СГБ, МВД, администрации. Нам одним, экологам, доказать и вывести нарушителя в суд очень тяжело. В положении о главах администраций районов есть, что на своей территории они отвечают за охрану природы. Человека, чтобы обвинить, нужны веские доказательства или на факте его поймать", — сказал Мурман Соломко.

Он подчеркнул, что реклама охоты в Абхазии экологами не приветствуется.

"Охота – это в древности добыча пищи человеком для выживания. А сейчас разве стоит проблема достать еду? Пойди на рынок и купи. Говорят, охота у абхазов в крови. Абхазы не так охотились, как сегодняшние охотники. Охотничьих собак запускают в лес, выгоняют неповинного зверя и убивают. Если бы одного, так они насколько нарвались, столько и убивают. Рекламируют охоту, фотографируясь на фоне убитых животных, думают, проявили мужество свое. Моральная сторона медали существует, о которой следовало бы подумать. Не такая у нас огромная страна, чтобы мы вот так обращались с природой", — посетовал зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко.

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