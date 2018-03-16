Хаджимба провел совещание по вопросам сотрудничества с Россией

В совещании принимали участие представители Администрации президента Российской Федерации и Министерства по делам Северного Кавказа Российской Федерации.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 16 марта провел совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества с Российской Федерацией, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"На встрече обсуждались вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы, в частности, исполнение сроков начала работ и их завершения на объектах Инвестиционной программы за 2018 год", — говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили также повестку очередного заседания Межправительственной комиссии.

В рамках темы инвестиционных проектов по программе льготного кредитования в ходе совещания обсуждались вопросы реализации проектов и выплаты заемщиками по кредитам.