Абхазская делегация встретилась с президентом Республики Сербской

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Делегация из Абхазии встретилась с президентом Республики Сербской Милордом Додиком в Баня-Луке 16 марта, об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: Абхазии интересен сельскохозяйственный опыт Республики Сербской

"Во время встречи в первую очередь обговаривались вопросы двустороннего взаимодействия, которые были заложены еще на встрече двух президентов – Рауля Хаджимба и Милорда Додика в Москве. Тогда еще отметили, что в Республике Сербская есть много направлений, по которым мы могли бы взаимодействовать", – сказал он.

Из направлений, которые заинтересовали абхазскую делегацию, министр экономики выделил переработку леса.

"Здесь хорошо развита переработка леса, древесины. У них традиции переработки леса более 150-летней давности. Республика Сербская является крупным экспортером древесной продукции на европейский рынок. Возможна перспектива создания совместного производства в Абхазии на базе нашего сырья, ориентированного на российский рынок", – пояснил Ардзинба.

По словам Ардзинба, в Республике Сербской также Абхазию может заинтересовать технология переработки сельхозпродукции.

"Здесь высокий уровень переработки продуктов питания, сельхозпродукции, и вообще, в целом сельскохозяйственная отрасль у них очень развита. Именно их подходы, их технологии в части переработки сельхозпродукции, изготовления продуктов питания для нас тоже интересны. Мы также говорили о возможности налаживания двухсторонних торговых отношений, то есть поставки наших товаров в Республику Сербскую и оборот их товаров на нашем рынке", – сказал он.

В Республике Сербской, как отметил Ардзинба, также высокоразвита строительная отрасль.

"Здесь очень хорошие, высококлассные специалисты в строительной сфере. Вы знаете, что и у нас, в Абхазии, определенными темпами развивается строительная сфера. И, конечно, технологии, которые используются здесь, для нас очень интересны. Особенно, что касается дорожного строительства", – добавил министр экономики.

Визит делегации из Абхазии в Республику Сербская продлится до 17 марта.