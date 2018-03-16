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Паспорт гражданина Абхазии

Граждане Абхазии смогут обменять старый паспорт на новый и в субботу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (9)
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Министр внутренних дел Абхазии подписал приказ об утверждении субботы рабочим днем для всех паспортных столов республики.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Граждане Абхазии смогут подать свои документы на обмен абхазского внутреннего паспорта теперь и в субботу с 9 до 14 часов, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

"В связи с увеличением количества лиц, подающих документов на обмен абхазского внутреннего паспорта, паспортные подразделения МВД Абхазии приступают к работе по субботам с 9.00 до 14.00 часов, то есть суббота считается рабочим днем до особого распоряжения", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров республики, произвести обмен старых паспортов на новые необходимо до 31 декабря 2018 года.

Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (9)



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