Абхазия на туристической выставке в Москве: наша сила в гостеприимстве

Стенд Республики Абхазия на 25 Московской международной туристической выставке MITT бросался в глаза издалека – флаг и карту республики было видно из самых дальних уголков павильона.

Sputnik, Алексей Стефанов

Стенд Республики Абхазия на 25 Московской международной туристической выставке MITT бросался в глаза издалека – флаг и карту республики было видно из самых дальних уголков павильона.

Людей возле стенда Абхазии было очень много. Заглянул и представитель соседей – министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Его тепло встретил министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия. С ним Sputnik и поговорил о туристических перспективах страны.

© Sputnik. Алексей Стефанов Глава министерства по туризму Автандил Гарцкия и министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди

"На MITT мы приезжаем уже в третий раз. Объединяем и абхазских туроператоров, и компании, которые в Москве работают на Абхазию. Для нас это важно, мы хотим показать все возможности страны", — рассказал Автандил Гарцкия.

Он показал на большую туристическую карту, похожую на дерево. Ствол – это отели, пансионаты, дома отдыха, а ветки – разнообразные экскурсии.

© Sputnik. Алексей Стефанов Стенд Абхазии на Московской международной туристической выставке MITT

"Мы восстанавливаем потенциал, который был у нас в советское время. У нас очень много советских правительственных дач – все первые лица во времена Союза имели дачи. Одни расположены в прибрежной зоне, другие в горах. И теперь мы предлагаем отдых и на побережье, и среди реликтовых сосен ", — отметил министр.

Отдельно Автандил Гарцкия воспел национальную кухню: "У нас есть такой маршрут — гостеприимное застолье. Таинство приготовления наших национальных блюд по рецептам многовековой давности происходит прямо на глазах у туристов. Это не только вкусно, но и очень интересно туристам", — сказал Гарцкия.

Министр считает, что его задача — рассказать туристам из России не только о привычных возможностях пляжного отдыха, но и о тех местах, где можно найти много неизведанного.

© Sputnik. Алексей Стефанов Команда Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия

"В туризме у нас работает очень много молодежи. И это только кажется, что туризмом заниматься просто. Как в футболе: одно дело быть заядлым болельщиком, а совсем другое – самому выходить на поле", — резюмировал министр Гарцкия.