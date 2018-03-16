00:00 17 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Стенд Абхазии на Московской международной туристической выставке MITT

Абхазия на туристической выставке в Москве: наша сила в гостеприимстве

© Sputnik. Алексей Стефанов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7820

Стенд Республики Абхазия на 25 Московской международной туристической выставке MITT бросался в глаза издалека – флаг и карту республики было видно из самых дальних уголков павильона.

Sputnik, Алексей Стефанов

Стенд Республики Абхазия на 25 Московской международной туристической выставке MITT бросался в глаза издалека – флаг и карту республики было видно из самых дальних уголков павильона.

Людей возле стенда Абхазии было очень много. Заглянул и представитель соседей – министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Его тепло встретил министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия. С ним Sputnik и поговорил о туристических перспективах страны.

Глава министерства по туризму Автандил Гарцкия и министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди
© Sputnik. Алексей Стефанов
Глава министерства по туризму Автандил Гарцкия и министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди

"На MITT мы приезжаем уже в третий раз. Объединяем и абхазских туроператоров, и компании, которые в Москве работают на Абхазию. Для нас это важно, мы хотим показать все возможности страны", — рассказал Автандил Гарцкия.

Он показал на большую туристическую карту, похожую на дерево. Ствол – это отели, пансионаты, дома отдыха, а ветки – разнообразные экскурсии.

Стенд Абхазии на Московской международной туристической выставке MITT
© Sputnik. Алексей Стефанов
Стенд Абхазии на Московской международной туристической выставке MITT

"Мы восстанавливаем потенциал, который был у нас в советское время. У нас очень много советских правительственных дач – все первые лица во времена Союза имели дачи. Одни расположены в прибрежной зоне, другие в горах. И теперь мы предлагаем отдых и на побережье, и среди реликтовых сосен ", — отметил министр.

Отдельно Автандил Гарцкия воспел национальную кухню: "У нас есть такой маршрут — гостеприимное застолье. Таинство приготовления наших национальных блюд по рецептам многовековой давности происходит прямо на глазах у туристов. Это не только вкусно, но и очень интересно туристам", — сказал Гарцкия.

Министр считает, что его задача — рассказать туристам из России не только о привычных возможностях пляжного отдыха, но и о тех местах, где можно найти много неизведанного.

Команда Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия
© Sputnik. Алексей Стефанов
Команда Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия

"В туризме у нас работает очень много молодежи. И это только кажется, что туризмом заниматься просто. Как в футболе: одно дело быть заядлым болельщиком, а совсем другое – самому выходить на поле", — резюмировал министр Гарцкия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Стенд Абхазии на выставке Mitt в Москве
Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях
Обрушение моста во Флориде
Трагедия в Майами: обрушение строящегося моста
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia