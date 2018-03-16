00:00 17 Марта 2018
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Роланд Джоджуа

Минобороны Абхазии: списки уклонистов от армии будут упорядочены

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Списки уклонистов от службы в армии, опубликованные Министерством обороны Абхазии, будут упорядочены, сообщил в интервью Sputnik Абхазия начальник пресс-службы военного ведомства страны Роланд Джоджуа.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр обороны Абхазии потребовал упорядочить списки уклонистов от армии, сказал в интервью Sputnik начальник пресс-службы Минобороны Роланд Джоджуа.

"После обнародования списков на официальном сайте Министерства обороны Абхазии, в ведомство стали поступать обращения граждан по поводу присутствия их в данных списках. В этой связи, не исключая присутствия человеческого фактора, министр обороны в жесткой форме поставил задачу военным комиссарам упорядочить данные списки в кротчайшие сроки, после чего представить их министру", — добавил он.

По словам начальника пресс-службы, министр обороны не исключил возможности, что со стороны военкоматов были допущены погрешности в составлении списков уклонистов.

Военная присяга
© Sputnik Бадри Есиава
Минобороны Абхазии прокомментировало список уклонистов

"Возможно, в данный список попали те люди, которые на самом деле не должны были оказаться в нем. Чтобы исключить данную возможность, министр поставил в кротчайшие сроки привести данные списки в порядок. После того, как списки будут приведены в порядок комиссарами, министр обороны также поставит задачу дать информацию по поводу того, как проходит призыв и какие документы необходимы для оформления отсрочки", — подытожил Джоджуа.

Гражданам, подлежащим призыву и уклоняющимся от призыва, грозит уголовная ответственность, напоминает Министерство обороны Абхазии. Очередная призывная кампания будет проходить С 1 апреля по 30 июня 2018 года.

Список из 282 человек, уклоняющихся от службы в армии Абхазии, опубликовало Министерство обороны республики во вторник 13 марта.




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