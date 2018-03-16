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Мартовское наступление

16 марта 1993 года: "захлебнувшееся" абхазское наступление

© Фото: предоставлено Музеем боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (215)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме. 16 марта 1993 год:

"Ночью, около часу, началась сильная стрельба из всех орудий. Я проснулась, оделась теплее и ушла сидеть в ванную. Стрельба не прекращалась, разрывы совсем близко. Наверное, с абхасзкой стороны начали наступление и прорываются в Сухум. Однако, и эти тут уже не лыком шиты, научились воевать, и не пускают. Не прорваться абхазцам, не взять им Сухум…

Сейчас 04:00. Темно еще, все еще стреляют, и я пишу в ванной комнате при коптилке. Замерзла, скоро утро, а лечь снова в постель уже не придется. С рассветом, наверно, прорыв прекратился. До следующей ночи. Приготовила в сумке деньги, документы, перчатки, шапку, если придется бежать в подвал при обстреле… Грузия в сравнении с Гагрским и Гудаутскими районами большая. Войска из нее на подмогу будут все прибывать и прибывать. А на той стороне гибнут ребята. Так что же делать, если сил не хватит у них?

Ну, началось! С утра ничего не прекращалось, а лишь разгорелось. Сейчас 12:45. Стоит грохот пушек и снарядов. Летают осколки. Выйти никуда на улицу нельзя, даже во двор – опасно! Улицы пустынны. Сижу опять в ванной комнате и пишу при коптилке… Я все время молюсь: "Помоги, Господи, моему маленькому абхазскому нарду!"…

Сегодня, в ночь на 16 марта, они начали наступление где-то в час ночи. И оно с тех пор не прекращается. Удивляет, сколько приехало добровольцев помогать абхазам: русские, казаки, северокавказцы, а оборону Сухума пробить не могут… Я опять плачу, как тогда, в августе, когда сюда пришли танки и прогнали абхазских ребят, и они гибли тут на улице Эшба прямо, спешно покидая Сухум. Сейчас повторяется августовское, но уже в обратную сторону. Пробьют ли оборону, удержат ли Сухум?

Сейчас 15:40. Страсти поутихли. Похоже, что наступление абхазской стороны захлебнулось. Но абхазцы не успокоятся. Так и будут долбить, пока их там никого не останется. Или пан, как говорится, или пропал. Ужас какой-то! Я все время твердила здесь самой себе и близким, что штурм Сухума – это безумие, нереально, авантюра. Их же очень много. Даже при аналичии русских, казаков и северокавказцев на той стороне. Ведь дороги на Грузию открыты и пополнение живой силы и боеприпасов, горючего постоянно.

Что-то я не вижу своих соседей – мегрелов в доме и окрест среди сражающихся гвардейцев. Всех их будто ветром сдуло в последние дни. Вот тебе и «защитники» Абхазии. Поглядим, что будет ночью…

Сейчас 18:30. Постреляли еще, менее интенсивно, а сейчас – тихо. Я не знаю, как там дела на передовой. Но если абхазские войска за всю ночь и весь день не перешли Гумисту, не вошли в Ачадару, то о каком взятии большого Сухума может идти речь? Ночь темна, нет луны, ни зги не видно. Луна взойдет позже. Может позже начнется новый прорыв, а может, и выдохлись уже. Страшно подумать о потерях. Стараюсь об этом не думать, иначе мне просто нехорошо.

Успех наступления могло бы обеспечить, если бы грузинские войска были отрезаны от тыла. С той восточной стороны Абхазии и Грузии. А тыл благополучно действует. Работают железная и автомобильные дороги, целы все мосты… И все им подвозят, и живую силу тоже. Я – не военный стратег, наверно все это понимают и на той стороне. А у очамчырской группировки, наверно, недостаточно сил. Посмотрим, как пройдет эта ночь. Я легла на диван, не стеля постель, совершенно одетая".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (215)



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