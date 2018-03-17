Суд приговорил обвиняемого в смертельной аварии Саида Таркил к 11 годам тюрьмы

25 ноября 2017 года Саид Таркил, находясь в состоянии опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, двоим нанесен тяжкий вред здоровью.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Гудаутский районный суд огласил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Саида Таркил в пятницу 16 марта, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

Приговором суда Саид Таркил признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на 3 года, говорится в сообщении.

Таркил обвинялся предварительным следствием за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

25 ноября 2017 года примерно в 21:40 мин Саид Таркил находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, управляя автомашиной, двигался в сторону города Сухум из Гудауты, не справившись с рулевым управлением совершил столкновение с автомашиной "Mazda". В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир и водитель "Mazda" скончались на месте, еще двоим пассажирам "Mazda" причинен тяжкий вред здоровью.