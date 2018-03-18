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Мобильные урны для голосования

Голосование на выборах президента России началось в Абхазии

© Sputnik. Мария Сибирякова
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (44)
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Избиратели на выборах президента России могут проголосовать на ближайшем участке к месту, где они будут находиться. Избирательные участки будут работать до 20:00.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В 8.00 по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования граждан России, проживающих в Абхазии, в выборах президента РФ.

Для голосования при себе необходимо иметь действительный российский паспорт. Избиратели на выборах президента России могут проголосовать на ближайшем участке к месту, где они будут находиться.

Ранее cоветник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский рассказал о правилах голосования.

"Традиционно голосуют в Абхазии таким образом — вычеркивают фамилию. В России — по-другому: нужно в квадратики в бюллетенях поставить любой значок – галочку, крестик или даже сердечко, — сказал он. – Не вычеркивать, в противном случае ваш бюллетень будет признан недействительным".

Для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, будут организованы мобильные урны.

"Два основания, которые дают возможность проголосовать вне избирательного участка – болезнь и инвалидность. Начиная с 8 по 18 марта до 14 часов нужно подать устное заявление, то есть позвонить, или письменное заявление в любой близлежащий избирательный участок. Два человека с мобильной урной выедут, но следует отметить, что они не могут принять бюллетени от других членов семьи, кроме того, кто подал заявление", — подчеркнул он.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

В России первыми открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае.

Всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллиона россиян.

За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран, в том числе и из Абхазии. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия впервые будет принимать участие в выборах президента России в качестве иностранных наблюдателей.

На пост президента России претендуют восемь человек.

Темы:
Выборы президента России 2018 (44)



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