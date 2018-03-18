Абхазские наблюдатели: выборы президента России проходят на высоком уровне

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выборы президента России проходят на высоком уровне, об этом из Москвы сообщил корреспонденту Sputnik делегат международных наблюдателей от Парламента Абхазии Инал Тарба.
"Выборы проходят спокойно. Мы посетили уже пять участков в Москве. Атмосфера на участках великолепная. Люди приходят голосовать с хорошим настроением. Подготовлено все прекрасно, на высоком уровне", – сказал он.
После того, как завершится голосование, абхазские наблюдатели отправятся в ЦИК, где продолжат работу до 20 марта.
"Предварительные итоги голосования будут известны уже завтра, 19 марта. А окончательные – 20 марта. Наша делегация будет пребывать в Москве вплоть до окончания выборов и подсчетов голосов", – добавил Тарба.
В комиссию международных наблюдателей от парламента Абхазии на выборах президента России входят пять наблюдателей. Возглавляет делегацию абхазских наблюдателей вице-спикер парламента Абхазии Саид Харазия.
Всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллиона россиян.На пост президента России претендуют восемь человек.