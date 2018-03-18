Абхазские наблюдатели: выборы президента России проходят на высоком уровне

Делегация международных наблюдателей от Парламента Абхазии 16 марта прибыла в Москву для мониторинга подготовки и проведения выборов президента России.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выборы президента России проходят на высоком уровне, об этом из Москвы сообщил корреспонденту Sputnik делегат международных наблюдателей от Парламента Абхазии Инал Тарба.

"Выборы проходят спокойно. Мы посетили уже пять участков в Москве. Атмосфера на участках великолепная. Люди приходят голосовать с хорошим настроением. Подготовлено все прекрасно, на высоком уровне", – сказал он.

После того, как завершится голосование, абхазские наблюдатели отправятся в ЦИК, где продолжат работу до 20 марта.

"Предварительные итоги голосования будут известны уже завтра, 19 марта. А окончательные – 20 марта. Наша делегация будет пребывать в Москве вплоть до окончания выборов и подсчетов голосов", – добавил Тарба.

В комиссию международных наблюдателей от парламента Абхазии на выборах президента России входят пять наблюдателей. Возглавляет делегацию абхазских наблюдателей вице-спикер парламента Абхазии Саид Харазия.