14:57 18 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Информационный центр ЦИК РФ

Абхазские наблюдатели: выборы президента России проходят на высоком уровне

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента России 2018 (53)
82 0 0

Делегация международных наблюдателей от Парламента Абхазии 16 марта прибыла в Москву для мониторинга подготовки и проведения выборов президента России.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выборы президента России проходят на высоком уровне, об этом из Москвы сообщил корреспонденту Sputnik делегат международных наблюдателей от Парламента Абхазии Инал Тарба.

"Выборы проходят спокойно. Мы посетили уже пять участков в Москве. Атмосфера на участках великолепная. Люди приходят голосовать с хорошим настроением. Подготовлено все прекрасно, на высоком уровне", – сказал он.

После того, как завершится голосование, абхазские наблюдатели отправятся в ЦИК, где продолжат работу до 20 марта.

"Предварительные итоги голосования будут известны уже завтра, 19 марта. А окончательные – 20 марта. Наша делегация будет пребывать в Москве вплоть до окончания выборов и подсчетов голосов", – добавил Тарба.

В комиссию международных наблюдателей от парламента Абхазии на выборах президента России входят пять наблюдателей. Возглавляет делегацию абхазских наблюдателей вице-спикер парламента Абхазии Саид Харазия.

Всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллиона россиян.

На пост президента России претендуют восемь человек.
Темы:
Выборы президента России 2018 (53)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Российские космонавты проголосовали на участке для голосования на Байконуре
Российские космонавты проголосовали на Байконуре
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia