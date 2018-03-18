Более 15 тысяч избирателей уже проголосовали в Абхазии

По всей территории Абхазии с 8 часов утра до 20 часов вечера 18 марта будут работать 20 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. На избирательных участках Абхазии уже проголосовали более 15 тысяч граждан России, проживающих в Абхазии, об этом радио Sputnik сообщил третий секретарь посольства России Турал Джавадов.

"По состоянию на 12 часов дня 18 марта на избирательных участках Абхазии проголосовали более 15 тысяч граждан" – сказал он.

В выборах президента России на избирательных участках в Абхазии уже приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, который отдал свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят, как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.

В 8 часов утра 18 марта по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Они будут открыты до 20 часов вечера воскресенья.