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Выборы президента Российской Федерации в Абхазии

Более 15 тысяч избирателей уже проголосовали в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (53)
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По всей территории Абхазии с 8 часов утра до 20 часов вечера 18 марта будут работать 20 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. На избирательных участках Абхазии уже проголосовали более 15 тысяч граждан России, проживающих в Абхазии, об этом радио Sputnik сообщил третий секретарь посольства России Турал Джавадов.

"По состоянию на 12 часов дня 18 марта на избирательных участках Абхазии проголосовали более 15 тысяч граждан" – сказал он.

В выборах президента России на избирательных участках в Абхазии уже приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, который отдал свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят, как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.

В 8 часов утра 18 марта по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Они будут открыты до 20 часов вечера воскресенья.

Темы:
Выборы президента России 2018 (53)



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