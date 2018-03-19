МВД Абхазии: более 300 сотрудников обеспечивали порядок на выборах президента РФ

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Более 300 сотрудников МВД обеспечивали общественный порядок и безопасность на выборах президента России в Абхазии, сообщается на сайте МВД республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенные: почему жители Абхазии активно пошли на выборы президента России

Нарушений общественного порядка на выборах президента России в Абхазии не было зафиксировано, сообщает МВД республики.

Абхазская милиция работала на всех 20 избирательных участках в Абхазии. После завершения голосования, сотрудники МВД также сопровождали членов избирательных комиссий и выборной документации в Посольство России в Абхазии.

20 избирательных участков открылись на территории Абхазии в 8 утра 18 марта. В выборах президента России приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, отдавший свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.

На заседании ЦИК России, член комиссии Василий Лихачев отметил активность избирателей в Абхазии.

Местные власти оказали всемерную поддержку, так избирателям из высокогорного села Псху был предоставлен самолет в Сухум.