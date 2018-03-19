Изменчивую погоду обещают синоптики Абхазии на этой неделе

В течение текущей недели на территории Абхазии погода неустойчивая, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Как сообщают метеорологи, с понедельника и до вечера вторника ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В среду же временами будет дождь с грозой, дневная температура воздуха понизится до +14°С, в четверг погода прояснится.

С пятницы по воскресенье погода значительно ухудшится – ожидается ливневый дождь с грозой, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10˚С, днем поднимется до +22˚С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное, от 1 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 60-90 %.