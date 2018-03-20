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Отдых в Абхазии

Абхазия оказалась на верхних позициях турпотока из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные зарубежные страны выездного туризма у российских туристов в 2017 году.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Абхазия заняла второе место по выездному туризму из России. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

По данным агентства, число выездных поездок из России в Абхазию составило 4,34 миллиона турпоездок. Здесь республика уступила только Турции, которую посетило в 2017 году 4,5 миллиона россиян.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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По итогам 2017 года в топ-10, помимо Абхазии, попали некоторые страны бывшего Советского Союза и несколько европейских государств.

Всего число выездных туристских поездок из России в 2017 году составило 39,6 миллионов, что на 25 процентов больше, чем в 2016 году, по результатам анализа информации Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В десятку самых популярных стран среди российских туристов в 2017 году вошли Турция (4,52 миллиона турпоездок), Абхазия (4,34 миллиона), Финляндия (3,33 миллиона), Казахстан (2,98 миллиона), Украина (2,28 миллиона), Китай (2 миллиона), Эстония (1,73 миллиона), Польша (1,23 миллиона), Германия (1,23 миллиона) и Таиланд (1,1 миллиона).




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