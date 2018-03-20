Семен Григорьев: первый посол России в Абхазии

Sputnik
Российский дипломат Семен Вячеславович Григорьев родился в Москве в 1960 году. Окончил факультет международных отношений МГИМО в 1983 году. В 1983 году назначен на дипслужбу в посольстве СССР в Афганистане.
В разные годы нес дипломатическую службу в странах Среднего Востока и Азии, работал советником Миссии ОБСЕ в Таджикистане.
С февраля по декабрь 2008 года занимал должность заместителя директора Четвертого департамента СНГ МИДа России, курировал вопросы Абхазии и Южной Осетии.
Планета Абхазия
Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии Семен Григорьев был назначен 25 октября 2008 года.
Как признался позже в интервью Sputnik Семен Григорьев, "планету Абхазия" он открыл для себя только тогда, когда приехал в республику в качестве посла.
"Вообще, узнать любую страну можно только изнутри, после того как поживешь в ней какое-то время, обрастешь друзьями и знакомыми, перестанешь быть для народа чужаком. Так что, открытий за последние шесть лет (2015 год — ред.) было много, от редчайших природных красот Абхазии до сложнейшей, имеющей мало прецедентов в мировой культуре, системы морально-нравственных стандартов абхазского народа", – сказал он.
Во время дипслужбы Семена Григорьева российско-абхазские отношения начали развиваться динамично.
После 2008 года в общественном мнении России и Абхазии, по словам Григорьева, превалировал эмоциональный подъем, связанный с признанием и установлением дипотношений.
"Тогда о существовавших и возможных проблемах говорили не так много. В то же время именно в те годы была заложена основа договорно-правовой базы сотрудничества. Тогда же была разработана первая системная программа социально-экономического взаимодействия — Комплексный план, в соответствии с которым в Абхазии построены десятки объектов инфраструктуры и социального сектора", – сказал он в интервью журналистам.
Семен Григорьев с самого начала своей работы в Абхазии говорил о необходимости разрешить гражданам России покупать недвижимость в Абхазии.
"Этот вопрос очень волнует Россию, очень волнует меня как посла. Налицо явное ущемление прав граждан Российской Федерации в Абхазии, потому что в этом плане граждане Абхазии в России ничем не ограничены. Мы вели разговоры о том, что эти правовые нормы, запрещающие покупку недвижимости россиянами, надо менять. Мы эти разговоры вели еще с президентом Багапшем, подробно обсуждали это с президентом Анквабом, и не секрет, что где-то на конец мая (2014 год – ред.) было запланировано принятие законодательного акта на эту тему", – сказал он в одном из своих интервью.
Движение в сторону интеграции
В 2010-2011 годах, как отметил в интервью Sputnik первый посол России в Абхазии, была начата более практическая работа во всех областях, что в 2014 году привело к подписанию соглашения о сотрудничестве.
"Идет движение в сторону более глубокой интеграции во всех областях. Основные ориентиры этого процесса определил Договор о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года. Обновляется и характер нашего экономического взаимодействия. От акцента на "социалку", хотя и эта тема не теряет своего значения, мы переходим к поиску способов развить реальный сектор экономики Абхазии, поощрить частную инициативу. Именно за такими формами сотрудничества будущее", — сказал он.
За время службы Семена Григорьева на посту посла России в Абхазии республику не раз с рабочим визитом посещали высокопоставленные российские лица. В 2013 году впервые посетил Абхазию в качестве президента Владимир Путин.
В апреле 2017 года на открытие нового здания посольства в Абхазию приехал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В августе 2017 года республику вновь посетил Владимир Путин.
За это время также в Абхазии прошли выборы в Госдуму, и дважды выбирали российских президентов – в 2012 и в 2018 годах. Как отметил посол России в Абхазии, на последних выборах доля проголосовавших за Путина в Абхазии оказалась больше, чем в России.
Трудные времена
За время дипслужба Семена Григорьева в Абхазии были и неприятные ситуации, связанные с политической нестабильностью в республике и криминогенной ситуацией.
Так в сентябре 2013 года в Абхазии был убит первый секретарь посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев.
"С самого начала было несколько версий, как связанных с его профессиональной деятельностью, так и не связанных с ней. Но сейчас, судя по заявлению МВД Абхазии, следствие склоняется к версии террористического акта, тем более что на месте убийства было найдено самодельное взрывное устройство, что, конечно, усиливает вероятность того, что это был террористический акт", — сказал тогда посол.
В мае 2014 года в Абхазии был организован народный сход, за которым последовала отставка президента Анкваба.
Во время политического кризиса в Абхазии, Семен Григорьев заявил, что российская сторона всегда готова оказывать Абхазии любое содействие, в том числе и в стабилизации ситуации.
В июле 2017 года в Абхазии был убит российский турист. Семен Григорьев достаточно резко высказался по этому факту.
"Я и все посольство возмущено произошедшим. Это циничное преступление. Я неоднократно говорил руководству Республики Абхазия о том, что обеспечение безопасности российских отдыхающих, является их приоритетной задачей. В связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных", — сказал посол России в Абхазии.
В июле 2017 года также в Пицунде разбился легкомоторный прогулочный самолет. В авиакатастрофе погибли два российских туриста. Нелегким для дипмиссии был период, когда в августе того же года произошел взрыв на складе боеприпасов в Приморском, и погибли две туристки из России.
Почетная миссия
В целом свою работу в Абхазии Семен Григорьев называл интересной и почетной.
"Есть приятные моменты — это общение с народом, который традиционно хорошо относится к России, что естественно распространяется и на дипломатов, являющихся новой для Абхазии категорией россиян. Вместе с тем есть сложности бытового характера, неизбежные для посольства, которое открывается в новой стране. Эти сложности со временем устраняются", – сказал посол, выступая по абхазскому телевидению.
В 2017 году на форуме "Кавказ в контексте глобализации", Семен Григорьев заявил, что партнерство с братской и дружественной Абхазией — стратегически важно.