20 марта 1993 года: улетучилась победная эйфория грузинских сил

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме. 20 марта 1993 года:

"Когда летом 1992 года началась эта война, окружающие грузины были в необычайной эйфории, оттого что абхазцы сразу оставили Сухум и ушли за Гумисту. Стрельба оттуда уже никого не смущала и не волновала. Казалось, победа над абхазцами была обеспечена. Уже, когда Гагра была утеряна, эйфория немного спала, так как война явно затягивалась, и началось перетягивание канатов. Все думали, что лето прошлое будет блицкригом, полной и окончательной победой. Теперь эйфория давно улетучилась. Осталась одна озабоченность, неуверенность, сомнения и тысячи беженцев на восток Грузии".

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