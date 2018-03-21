СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с юбилеем.

"В России ценят Ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы", — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте президента Абхазии.

Президент России пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Рауль Хаджмиба родился 21 марта 1958 года в Ткуарчале. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета (АГУ). В разные годы работал на ответственных государственных должностях. Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии в 2014 году.