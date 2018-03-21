13:23 21 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ В.Путин

Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с юбилеем

© Sputnik. Михаил Климентьев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15530

Президенту Абхазии Раулю Хаджимба 21 марта исполнилось 60 лет.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с юбилеем.

"В России ценят Ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы", — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте президента Абхазии.

Президент России пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. 

Рауль Хаджмиба родился 21 марта 1958 года в Ткуарчале. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета (АГУ). В разные годы работал на ответственных государственных должностях. Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии в 2014 году.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Планетарий Актобе
    Полвека под звездами

    В казахстанском Актобе до сих пор работает планетарий, открытый после полета Юрия Гагарина. О его удивительной истории – в материале Sputnik.

  • Движение на автомобильной дороге. Архивное фото
    Проезд закрыт

    На автотрассе Бишкек — Ош вновь введены временные ограничения из-за угрозы схода лавин: ближайшие дни трассу будут закрывать по ночам.

  • Водитель за рулем автомобиля
    Не по пути

    За что налоговые органы Беларуси штрафуют водителей, которые подвозят попутчиков, используя популярные интернет-сервисы?

  • Учебник латышского языка
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

  • Вадим Красносельский
    Полная поддержка

    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил о полной поддержке позиции России в вопросе приднестровского урегулирования.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018
Бывшие узники иракской тюрьмы Абу-Грейб рассказали о пытках заключенных военными США
В них нет человеческого: бывшие узники Абу-Грейб рассказали о пытках
Как правильно чистить гранат
Король фруктов: как правильно чистить гранат

Соцсети

Sputnikabkhazia