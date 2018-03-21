Кабмин Абхазии изменил программу инвентаризации объектов культурного наследия

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет Министров Абхазии внес изменения в целевую программу "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016 – 2018 гг.".
"Этот год является завершающим этапом программы. Прошу дополнить программу подпунктом "Оценка страховой инвентаризационной стоимости объектов", также внести новую редакцию во второй этап инвентаризации — сбор и обработка информации для описания объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Абхазии. В 2017 году тот объем работы, который предполагался в рамках программы, был выполнен, но в конце года мы не успели расплатиться с людьми, которые были вовлечены. Виды выполненных работ также прописаны в документе. Мы просим перевести эти средства на 2018 год", — сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.
Целевая программа "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016 – 2018 гг." была принята Кабинетом Министров республики в декабре 2015 года.
Документ, как ранее сообщала министр культуры Эльвира Арсалия, предусматривает инвентаризацию 2500 объектов культурного наследия.