Кабмин Абхазии изменил программу инвентаризации объектов культурного наследия

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет Министров Абхазии внес изменения в целевую программу "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016 – 2018 гг.".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотня горных объектов дополнит список исторического наследия Абхазии

"Этот год является завершающим этапом программы. Прошу дополнить программу подпунктом "Оценка страховой инвентаризационной стоимости объектов", также внести новую редакцию во второй этап инвентаризации — сбор и обработка информации для описания объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Абхазии. В 2017 году тот объем работы, который предполагался в рамках программы, был выполнен, но в конце года мы не успели расплатиться с людьми, которые были вовлечены. Виды выполненных работ также прописаны в документе. Мы просим перевести эти средства на 2018 год", — сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Целевая программа "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016 – 2018 гг." была принята Кабинетом Министров республики в декабре 2015 года.

Документ, как ранее сообщала министр культуры Эльвира Арсалия, предусматривает инвентаризацию 2500 объектов культурного наследия.