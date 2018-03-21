Более пяти миллионов рублей направлено в Абхазии на организацию медстрахования

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство республики направило более пяти миллионов рублей на реализацию программы обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.

"Цель программы — открытие пунктов выдачи полисов, организация работы пунктов по всей территории республики", — сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии".

Всего на территории Абхазии будет открыто 7 пунктов выдачи полисов.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.