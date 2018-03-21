18:31 21 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Манана Делба

Парламент утвердил нового председателя Верховного суда Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (68)
39520

Сессия Народного Собрания-Парламента Абхазии состоялось в среду 21 марта.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за назначение Мананы Делба председателем Верховного суда Абхазии на заседании в среду 21 марта.
Кандидатуру Мананы Делба представил постоянный представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба, который отметил, что ее кандидатура соответствует всем необходимым требованиям.

Комитет по правовой политике посчитал возможным рассмотреть кандидатуру Делба на должность председателя Верховного суда Абхазии.

По итогам тайного голосования, за избрание Мананы Делба проголосовали все 30 депутатов, участвовавших в голосовании.

В 1984 году Делба окончила юридический факультет АГУ. В 1997 году была избрана заместителем председателя Арбитражного суда Абхазии. В 2010 году решением Квалификационной коллегии судей Манане Делба присвоен первый квалификационный класс. В сентябре 2015 года Делба стала судьей Арбитражного суда Абхазии. С 27 декабря 2017 года вошла в судейский состав Верховного суда Абхазии.

Манана Делба сменила на посту главы Верховного суда Омара Берулава, который занимал должность с 26 октября 2017 года.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (68)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Планетарий Актобе
    Полвека под звездами

    В казахстанском Актобе до сих пор работает планетарий, открытый после полета Юрия Гагарина. О его удивительной истории – в материале Sputnik.

  • Движение на автомобильной дороге. Архивное фото
    Проезд закрыт

    На автотрассе Бишкек — Ош вновь введены временные ограничения из-за угрозы схода лавин: ближайшие дни трассу будут закрывать по ночам.

  • Водитель за рулем автомобиля
    Не по пути

    За что налоговые органы Беларуси штрафуют водителей, которые подвозят попутчиков, используя популярные интернет-сервисы?

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

  • Вадим Красносельский
    Полная поддержка

    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил о полной поддержке позиции России в вопросе приднестровского урегулирования.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мистические и необычные леса планеты
День солнечных детей: специалисты рассказали о ситуации с синдромом Дауна в Абхазии
День "солнечных" детей: специалисты рассказали о ситуации с синдромом Дауна в Абхазии
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia