Парламент утвердил нового председателя Верховного суда Абхазии

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за назначение Мананы Делба председателем Верховного суда Абхазии на заседании в среду 21 марта.

Кандидатуру Мананы Делба представил постоянный представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба, который отметил, что ее кандидатура соответствует всем необходимым требованиям.

Комитет по правовой политике посчитал возможным рассмотреть кандидатуру Делба на должность председателя Верховного суда Абхазии.

По итогам тайного голосования, за избрание Мананы Делба проголосовали все 30 депутатов, участвовавших в голосовании.

В 1984 году Делба окончила юридический факультет АГУ. В 1997 году была избрана заместителем председателя Арбитражного суда Абхазии. В 2010 году решением Квалификационной коллегии судей Манане Делба присвоен первый квалификационный класс. В сентябре 2015 года Делба стала судьей Арбитражного суда Абхазии. С 27 декабря 2017 года вошла в судейский состав Верховного суда Абхазии.

Манана Делба сменила на посту главы Верховного суда Омара Берулава, который занимал должность с 26 октября 2017 года.