21 марта 1993 года: на трассе Сухум-Очамчыра передвижение колонн войск и населения

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия от 21 марта 1993 года:
"На левом фланге Гумистинского фронта идет редкая стрельба из автоматического оружия. На Восточном фронте в районе боевых действий продолжается обстрел позиций Вооруженных сил Республики Абхазия из танковых орудий. По оперативным данным, на трассе Сухум-Очамчыра наблюдается передвижение больших колонн войск и населения из Сухума в район Очамчыры и дальше".
Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.