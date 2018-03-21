21 марта 1993 года: на трассе Сухум-Очамчыра передвижение колонн войск и населения

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия от 21 марта 1993 года:

"На левом фланге Гумистинского фронта идет редкая стрельба из автоматического оружия. На Восточном фронте в районе боевых действий продолжается обстрел позиций Вооруженных сил Республики Абхазия из танковых орудий. По оперативным данным, на трассе Сухум-Очамчыра наблюдается передвижение больших колонн войск и населения из Сухума в район Очамчыры и дальше".

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