Путин и другие: поздравления с юбилеем президенту Хаджимба

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С утра 21 марта Рауль Хаджимба принимает поздравления. Одно из первых было от российского коллеги Владимира Путина.

"В России ценят Ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы", — говорится в сообщении.

© Фото: Пресс-служба президента Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин

Юбиляра поздравил и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю 60-летия со дня Вашего рождения. Это знаменательная жизненная веха, отмечающая, с одной стороны, опыт и успех во множестве больших и малых дел на благо родной Абхазии, и с другой стороны – широкие перспективы для новых свершений. За годы работы на высших государственных должностях ваши энергия, целеустремленность и умение добиваться реализации поставленных задач снискали Вам заслуженный авторитет и глубокое уважение не только в Республике Абхазия, но и далеко за ее пределами", — говорится на сайте президента Южной Осетии.

Визит президента Абхазии в Южную Осетию

Посол Абхазии в Венесуэле и в Никарагуа Заур Гваджава пожелал Раулю Хаджимба здоровья и неиссякаемой энергии.

"Убежден, что ваш богатый политический опыт и высокий профессионализм и впредь будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию нашей страны, а также укреплению позиций и авторитета Республики Абхазия на международной арене. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности на благо народа Республики Абхазия", – пишет он.

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отметил разносторонние знания и трудолюбие президента.

"За годы плодотворной работы Вы успешно проявили себя ответственным и инициативным государственным деятелем, не раз доказавшим умение эффективно решать самые сложные и масштабные задачи, принимать взвешенные решения. Бесспорно, секрет этого состоит в любви к родному народу, судьба которого неотделима от судьбы государства", – написал Верховный Совет в поздравительном письме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква

Глава "Московской Абхазской Диаспоры" Беслан Агрба направил поздравительную телеграмму.

© Sputnik. Руслан Кривобок П/к представителей продовольственных товаров "Руспродсоюз"

"Желаю Вам оптимизма, уверенности и терпения на Вашем ответственном посту Главы нашего государства. Еще многое предстоит сделать для создания благополучной и процветающей Абхазии, но мы верим, что у Вас хватит сил на осуществление всех Ваших замыслов", – говорится в телеграмме.

Как написала в своем послании спикер Совфеда России Валентина Матвиенко, высокий профессионализм и трудолюбие Хаджимба способствует процветанию Абхазии.

"Высокий профессионализм, трудолюбие, неравнодушие позволяют Вам добиться поставленных целей, решать задачи, направленные на дальнейшее развитие и процветание Абхазии. Убеждена, что Ваша активная деятельность в интересах братских народов России и Абхазии будет и в дальнейшем эффективно работать на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества, основанных на глубоких исторических, духовных и экономических связях между народами наших стран", – пишет она.

© Sputnik Валентина Матвиенко

С днем рождения Рауля Хаджимба поздравили и в Парламенте Абхазии.

"Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает уверенность, что Ваша деятельность на посту Президента Республики Абхазия и в дальнейшем будет способствовать динамике развития законотворческой деятельности и государственного строительства, расширению связей и углублению взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами мира. Поздравляя с 60-летием, желаем Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в деятельности на благо народа Республики Абхазия!" – говорится в письме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилей Академии наук Абхазии - 20 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пожелал юбиляру здоровья и успехов.

© Sputnik. Максим Блинов Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый

"Уверен, что при Вашей поддержке деловые и дружественные отношения между Санкт-Петербургом и Абхазией будут развиваться и крепнуть. В день юбилея желаю Вам здоровья и успехов в труде на благо Республики Абхазия", – говорится в поздравлении.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко также присоединился к поздравлениям.

© Sputnik. Сергей Пятаков Александр Захарченко

"Хочу с большим удовольствием отметить, что сегодня, во многом благодаря Вашему значительному личному вкладу, между нашими братскими странами установились тесные отношения в экономической и гуманитарной сферах. Уверен, в ближайшее время нам удастся достичь принципиально нового уровня взаимодействия и успешно реализовать перспективные проекты во всех сферах жизнедеятельности", – отметил он.

Рауль Хаджмиба родился 21 марта 1958 года в Ткуарчале. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета (АГУ). В разные годы работал на ответственных государственных должностях. Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии в 2014 году.